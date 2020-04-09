ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах

9 апреля 2020, 10:45

После консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами ПриватБанк отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах.

Теперь его можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю.



После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумага, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки чеков, и поможет сохранить деревья. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен в год.



"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 000 000 операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации - еще и заботимся о гигиене, минимизучы физический контакт между продавцом и покупателем ", - рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Заметим, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно легко получить.