Абоненты lifecell смогут присоединиться к проекту по сбору средств

8 мая 2020, 9:45

С 03 по 08 мая абоненты lifecell смогут переводить средства в поддержку медиков Украины во время благотворительного музыкального марафона «Ты не один», который будет проходить на телеканале «1+1».

Осуществлять пожертвования можно с помощью услуги SMS-благотворительности, которую оператор предоставляет уже около двух лет. Все собранные средства поступят международному благотворительному фонду «Украинская Биржа Благотворительности». Данный фонд совместно с общественной платформой «РазомUA» по рекомендациям Минздрава Украины приобретут спецодежду, оборудование и средства защиты для врачей.



Одно отправленное SMS на короткий номер «Украинской Биржи Благотворительности» 88001 – это 20 гривен пожертвования. Количество сообщений с одного номера не ограничено. Услуга доступна для всех абонентов предоплаты.