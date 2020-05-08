American Express сохраняет сильные рыночные позиции

8 мая 2020, 11:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций American Express – одной из крупнейших в мире компаний финансового сектора.

По мнению аналитиков, высокий уровень достаточности капитала и ликвидности позволит компании быстрее восстановиться после кризиса. Рекомендуется «Покупать» акции эмитента с целевой ценой $105, что предполагает потенциал роста в размере 16,1%.



American Express — американская диверсифицированная финансовая компания, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и платежные карты, дорожные чеки. По состоянию на конец 2019 года в обращении находилось 114 млн карт под брендом American Express, объем транзакций по которым превысил $1,2 трлн. Текущая капитализация American Express составляет $71 млрд.



Коронавирус негативно повлиял на прибыль American Express, которая резко снизилась в I квартале 2020 года. Так, чистая прибыль упала до $367 млн, или $0,41 на акцию, против прибыли в размере $1,55 млрд, или $1,80 на акцию годом ранее. При этом скорректированный показатель EPS составил $1,98, заметно опередив среднюю оценку аналитиков в $1,69. Квартальная чистая выручка American Express уменьшилась на 0,5% (г/г) до $10,31 млрд, выручка подразделения по обслуживанию физлиц повысилась на 4% до $5,98 млрд, подразделения по обслуживанию юрлиц снизилась на 1,2% до $3,09 млрд.



Ввиду ожидаемого ухудшения экономической ситуации компания была вынуждена увеличить объем отчислений в резервы на возможные потери по кредитам — до $2,62 млрд против $809 млн в I квартале прошлого года. «Объем активов American Express на конец I квартала составил $186 млрд, уменьшившись на 5,6% в годовом выражении. Объем выданных кредитов по картам понизился на 9,1% до $72 млрд, а объем депозитов вырос на 6,8% до $78 млрд», — говорится в исследовании. По оценкам аналитиков «ФИНАМа», несколько ближайших месяцев будут трудными для компании, поскольку мировая экономика продолжает страдать от последствий мер по борьбе с коронавирусом.



Тем не менее, считают аналитики «ФИНАМа», American Express по-прежнему имеет сильные позиции с точки зрения достаточности капитала и ликвидности. Также компания обязалась не увольнять сотрудников, а большая часть персонала была переведена на удаленную работу. Помимо поддержки персонала, руководство American Express приняло ряд программ по финансовой поддержке клиентов в потребительском секторе и в сегменте малых предприятий, а также был разработан план по оптимизации расходов с целью сохранить инвестиции в инициативы и продукты, критичные для долгосрочного роста бизнеса.



По мнению аналитиков ГК «ФИНАМ», эмитент пройдет нынешний кризис с вполне разумными потерями, сохранив персонал и клиентскую базу. Это позволит American Express быстро восстановиться после завершения пандемии.



Акции American Express выглядят недооцененными по финансовым мультипликаторам и с точки зрения технического анализа. Аналитики ГК «ФИНАМ» считают акции American Express привлекательными для среднесрочных инвестиций после сильного снижения в 2020 году и рекомендуют их к покупке с целевой ценой $105, потенциал роста составляет 16,1%.



