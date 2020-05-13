Air France отказалась от новых поставок

13 мая 2020, 10:15

Поставка трех самолетов Airbus A350, которые должны были войти в состав парка Air France в этом году, была отложена до 2021 года.

Генеральный директор группы Бен Смит заявил, что Air France-KLM рассматривает возможность дальнейшей отсрочки на фоне более широких переговоров с поставщиками о задержках платежей, поскольку она ищет «наилучшие возможные» условия для своего будущего развития.

Ранее группа раскрыла план ускоренного выхода на пенсию самолетов Air France A340 и Boeing 747 компании KLM. Смит указывает, что Air France-KLM также оценивает более быстрый выход для своих оставшихся A380. В соответствии с планом, раскрытым в прошлом году, Air France намеревается вывести свой парк A380 к 2022 году.



В первом квартале Air France-KLM понесла операционные убытки в размере 815 миллионов евро (866 миллионов долларов), увеличившись на 286 миллионов евро в том же периоде 2019 года.

В тоже время, менеджмент уверяет, что группой было сделано все возможное для уверенного старта к началу 2020 года. Уже к февралю компания сократила расходы на единицу продукции на 1,6% увеличив доход от пассажирских перевозок на 0,8%. Возможности, которые не могли быть заполнены на маршрутах в Азию - после первоначальной вспышки коронавируса в Китае - были перенаправлены на трансатлантические маршруты.



Однако в марте ситуация ухудшилась, поскольку пандемия распространилась на другие регионы и спрос на поездки сократился. Только за этот месяц группа понесла операционные убытки в размере 560 миллионов евро.

Ожидается «значительно более высокий» операционный убыток во втором квартале, чем в первом, и отрицательный результат за весь год. В течение второго квартала группа теряет около 400 миллионов евро в месяц в денежном выражении. В целях повышения ликвидности компания сократила план капитальных затрат на 2020 год до 2,4 млрд. евро - с прежних 3,6 млрд. евро - на фоне более широких усилий по сокращению затрат.



