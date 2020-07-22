Санкции Китая могут ощутимо ударить по авиационной отрасли США

22 июля 2020, 11:45

Намерение Китая прекратить поставки ресурсов, включая редкоземельные металлы, которые необходимы для производственной деятельности американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, может вызвать стагнацию авиационной отрасли Соединенных Штатов.

Китай является крупнейшим в мире экспортером редкоземельных элементов. При этом по их импорту в США КНР занимает 80% рынка. На редкоземельных материалах основана конструкция многих ключевых продуктов Lockheed Martin, включая истребители F-35 и ракеты Patriot.

В свою очередь Китай намерен исключить Lockheed Martin из цепочки поставок, ограничив экспорт неметаллов, металлов и минералов, включая редкоземельные элементы. Также не исключено, что в рамках санкций другие производители компонентов и системные дизайнеры, связанные с Китаем, также могут быть ограничены в ведении бизнеса с Lockheed Martin.

Ранее в МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о решении Китая ввести санкции в отношении Lockheed Martin. Причиной такого шага стала возможная оружейная сделка Вашингтона с Тайванем. Речь идёт о поставках оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 на сумму $620 млн.