Высокий спрос на ноутбуки сохранится в этом кварталe

31 августа 2020, 11:15

На квартальных отчётных конференциях представители Dell и HP Inc. не стеснялись говорить о дефиците ЖК-панелей и процессоров для недорогих ноутбуков.

Компания ASUSTeK Computer заявила, что в третьем квартале спрос на игровые ноутбуки вырастет на 40 %. Если процессоров Intel не хватает в младшем ценовом сегменте, то процессоры AMD в дефиците в более высоких сегментах.



Как поясняет ресурс Seeking Alpha, представители ASUSTeK Computer впервые столкнулись с дефицитом мобильных процессоров AMD, который проявляется в среднем и верхнем ценовых сегментах. О нехватке процессоров Intel с небольшим количеством ядер, которые используются в так называемых «хромбуках», в один голос говорят представители ASUSTeK, Dell, Lenovo и HP Inc. Руководство Intel уже в курсе данной проблемы, и в ходе недавних мероприятий для инвесторов пообещало устранить дефицит в сжатые сроки, и даже отвоевать часть утраченных позиций на процессорном рынке именно за счёт низшего ценового сегмента.



В третьем квартале ASUSTeK ожидает рост спроса на персональные компьютеры на 30 %. В сегменте игровых ноутбуков спрос вырастет на все 40 %, а хромбуки, приобретаемые для образовательных целей, прибавят ещё сильнее. Dell и HP Inc. поясняют, что сталкиваются с дефицитом ЖК-панелей в тех типоразмерах, которые применяются в низшей ценовой категории. Есть сложности и с закупкой прочих сопутствующих компонентов.



NVIDIA недавно заявила, что в третьем квартале ожидает увеличения выручки на игровом направлении на 25 %. Надежду на стабильный спрос в третьем квартале выражало на отчётном мероприятии и руководство AMD. Всё это позволяет утверждать, что опасения по поводу спада на рынке ПК в третьем квартале окажутся беспочвенными. Как пояснили представители Dell и HP Inc., сейчас каждый член семьи пытается обзавестись личным ноутбуком, и это поддерживает спрос даже на поздних этапах самоизоляции.



(C) 3Dnews