За 5 лет в Украине количество программистов выросло вдвое

14 сентября 2020, 17:15

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч.

При этом с каждым годом улучшается гендерный баланс — женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%, сегодня — четверть всех специалистов в IT. Компания GlobalLogic провела исследование ко Дню программиста, чтобы показать, как изменилась IT-сфера и ее специалисты за 5 лет.



За этот период они стали старше на год и чаще создают семьи. Средний возраст ІТ-специалиста в 2015 был 27 лет, а в 2020 — уже 28. Они также стали уделять больше внимания личной жизни и активнее вступать в браки. За 5 лет специалистов без отношений стало на 20% меньше, а тех, кто оформил их официально на 13% больше. В этом году семейные IT специалисты составили 40,7% от всех, кто работает в этой сфере.



В отличие от семейного положения, средний опыт в IT на мидл-позициях за 5 лет не изменился. В среднем мидл-разработчик работает в сфере около 3 лет, а тестировщик — 2 года. При этом доля тестировщиков в общем количестве IT-специалистов выросла на 45% за последние 5 лет, когда разработчиков сократилась на 16%. За это время процесс разработки цифровых продуктов и решений стал сложнее, поэтому возникает все больше новых IT-профессий и специальностей.



В языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript. Они выросли на 89% и 66% соответственно. Для сравнения в 2010 году JavaScript использовали всего 1,9% опрошенных инженеров в Украине, в 2015 чуть больше, 10%, а сегодня его активно используют более 18% специалистов. А вот популярный в начале десятых Java значительно просел. За 5 лет его стали использовать на 39% меньше. На нем все еще пишут мобильные приложения для Android и используют в веб-разработках, но появление новых языков постепенно вытесняют бывшего лидера.



IT в Украине развивается, даже несмотря на кризис, и уверенно движется к гендерному балансу. За 5 лет количество женщин увеличилось почти в 4 раза. Женщины все больше выбирают IT, только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в отрасли меньше года.



“Почти 80% специалисток, с которыми сотрудничает компания GlobalLogic, занимают технические позиции, а общее количество специалистов компании в Украине в этом году превысило отметку в 5 000. В первом полугодии 2020 мы были одной из немногих компаний, которая выросла в количестве инженеров. Но уверены, что второе полугодие будет более оптимистичным для всей индустрии. Диджитал трансформация создает спрос на разработчиков и тестировщиков, новые IT-специальности”” — прокомментировал вице-президент по стратегии и технологиям Globallogic в Украине Андрей Яворский.