Аэропорту в Днепре - быть

29 сентября 2020, 14:15

Проект предусматривает возведение новой взлетно-посадочной полосы и терминалов. На взлетной полосе старого аэродрома собрались областные чиновники, министры и журналисты.

Было рассказано о появлении двух терминалов и новой навигационной системы. Присутствующим пообещали, что первый рейс из крупнейшего в Украине аэропорта "Днепр" вылетит уже через три года.

При этом речь идет не о реконструкции. Это будет строительство с нуля.

Ранее, аэропорт не отвечал современным требованиям авиации. Он был построен в середине прошлого столетия. Это и устаревшее покрытие, и морально и физически устаревшее оборудования, которое помогает самолетам взлетать и садиться. Еще в 2008, когда Днепр был кандидатом на Евро 2012, разрабатывался первый проект, потом, когда был кандидатом на Евробаскет 2015-го года, был разработан проект.

Наконец на днях началось строительство аэропорта в Днепре. По крайней мере, так заявляют областные власти и инвесторы. Здесь собираются возвести два терминала и проложить новую взлетно-посадочную полосу. Она позволит принимать самые большие самолеты мира класса Е.



