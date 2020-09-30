Скільки коштує навчання в Україні та за кордоном у 2020 році та де знайти гроші

30 сентября 2020, 14:47

Кредит на навчання в Україні та за кордоном це можливість втілити мрію здобути профільну освіту в престижному ВНЗ чи іншому навчальному закладі. Але взяти позику в 2020 році просто. Набагато складніше обрати відповідну установу та пройти конкурсний відбір.

Скільки коштує навчання в Україні?

Навчання в середньому та вищому навчальному закладі України у 2020-2021 році коштує кілька десятків тисяч гривень, залежно від його рівня. Наприклад:

- навчання в коледжах коштує (у середньому від 5’000 грн/рік - заочно), (у середньому від 11’000 грн/рік - очно);

- навчання в ВНЗ коштує (у середньому від 12’000 грн/рік - заочно), (у середньому від 20’000 грн/рік - очно).

Навчання в коледжах та вищих навчальних закладах Києва значно дорожче, ніж в інших обласних центрах:

- вартість навчального року у коледжу в Києві від 15’000 грн, а, наприклад у Винниці - від 7’000 грн;

- вартість навчального року у ВНЗ у Києві від 25’000 грн, а, наприклад у Черкасах - від 13’000 грн;

Взяти кредит на навчання в Україні: де вигідно?

Кредит у банку

З 2018 року в Україні реалізується державна програма пільгового кредитування студентів для набуття професійно-технічної та вищої освіти. В її рамках, кредит на навчання надається під 3% річних. Але, щоб отримати таку позику, потрібно:

- належати до пільгової категорії осіб;

- високий середній бал в школі та участь в олімпіадах, змаганнях;

- щоб вік абітурієнта не перевищував 28 років.

Онлайн кредит у МФО

Онлайн кредит для студентів з 18 років в МФО - можливість отримати необхідну суму на будь-які цілі. В Credit365 можна отримати до 20’000 грн за 15 хвилин, у тому числі задля здобуття освіти.

Кредит для студентів в мікрофінансовій організації допоможе не тільки виконати всі умови вступу до навчального закладу, але й підвищить кредитний рейтинг, щоб умови наступної позики були більш вигідними.

Навчальні заклади в Європі

Навчатись в кількох країнах Європи можна безкоштовно, якщо вийшло вступити в державні навчальні заклади. Це можливо в Норвегії, Ісландії, Немеччині та ін. Але, щоб пройти конкурс потрібно мати значно високі бали в атестаті.

Також, у Фінляндії можна навчатися безкоштовно за умовою здобуття освіти фінською та шведською мовою.

У Польщі, Франції та Австрії рік навчання коштує до 1000 євро.

Але, найдорожче навчання у Великобританії (понад 10’000 євро/рік), Швеції, Данії та Нідерландах (майже 15’000 євро/рік).