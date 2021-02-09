Activision Blizzard: возможности для роста на фоне оптимистичных перспектив

9 февраля 2021, 12:15

Заказы выросли на 12,5% до $3,05 млрд, что выше ожиданий аналитиков и самой компании (ожидали 11%.).

Операционный денежный поток за квартал составил $1,14 млрд по сравнению с $918 млн в предыдущем году. В целом за 2020 год операционный денежный поток составил $2,25 млрд по сравнению с $1,83 млрд в прошлом году. В праздничный период у Activision было 128 млн активных пользователей в месяц, а чистые заказы на франшизу Call of Duty выросли двузначными числами. После запуска первого сезона игрового контента для Black Ops Cold War в декабре и январе сквозные продажи юнитов резко выросли по сравнению с прошлым годом. Также компания намекает на новые ремастеры — по словам менеджмента, планируется несколько продуктов в плане обновлённого контента, которые будут представлены в "надлежащее время". Пока не известно, что это может быть, но ранее портал Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что вошедшая недавно в состав Blizzard студия Vicarious Visions трудится над осовремененной версией Diablo II, что может вызвать большой спрос у поклонников серии. Можно полагать, что в 2021 году у Activision Blizzard есть дополнительные возможности для роста бизнеса.



Совет директоров Activision также увеличил дивиденды на 15% до $0,47 на акцию (выплаты 6 мая). Компания приступила к новой двухлетней программе обратного выкупа акций на сумму до $4 млрд.



Акции Activision Blizzard в четверг подешевели на 0,1% до $92,68. Однако бумаги заметно подросли на расширенной сессии после завершения торгов, а также на премаркете перед стартом регулярной сессии пятницы. С начала текущего года цена акций компании практически не изменилась. По итогам 2020 года бумага подорожала на 56%.



Отчет Activision Blizzard затмил публикацию квартальных результатов конкурента Electronic Arts, который отчитывался ранее. По итогам торгов в среду, 3 февраля, акции Electronic Arts (-5,5%) стали лидерами снижения в секторе коммуникационных услуг после публикации отчета за 3 финансовый квартал 2021 года.

Однако инвесторов не впечатлил прогноз компании на 4 финансовый квартал: выручка ожидается $1,38 млрд, что выше консенсуса $1,32 млрд, а вот прибыль на акцию Electronic Arts прогнозирует $0,98 при консенсус-ожиданиях аналитиков $1.