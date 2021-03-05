Склад РОМСАТ пополнился новой партией витой пары

Новое поступление товара
Наш склад пополнился новой партией качественного кабеля витая пара торговой марки KLM. Витая пара - один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникационных и компьютерных сетях, в качестве физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet і Token ring. В настоящий момент, благодаря своей дешевизне и легкости в монтаже, является самым распространенным решением для построения кабельных локальных сетей.
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