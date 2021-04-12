"Интер РАО" — ставка на рост бизнеса за счет M&A

12 апреля 2021, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности энергетического холдинга «Интер РАО».

Аналитики ожидают, что увеличение экспорта электроэнергии, а также долгосрочная стратегия расширения бизнеса и активизация в сфере M&A поддержат рост капитализации компании. Акции оператора рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 6,19 руб., потенциал роста составляет 23%.



«Интер РАО» — крупнейший по выручке российский энергетический холдинг с капитализацией свыше 530 млрд, оперирующий во всех сегментах сектора — генерации, сбыте и трейдинге. Эмитент занимает первое место в стране по поставкам электроэнергии в сбытовом бизнесе и четвертое по объемам выработки электроэнергии и по отпуску теплоэнергии.



В исследовании отмечается, что финансовый отчет «Интер РАО» ожидаемо отразил умеренное влияние вирусного кризиса на доходы компании: «Прибыль акционеров уменьшилась на 8% при сокращении выручки на 4,4%, показатель EBITDA снизился на 13% до 109,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,1 п. п.». При этом за счет таких компенсирующих факторов, как положительные курсовые разницы и закрытие неэффективных мощностей, генерация денежного потока осталась на высоком уровне в размере 73 млрд руб.: «Баланс остается высоколиквидным при чистой денежной позиции 234 млрд руб. в сравнении с 197 млрд руб. на начало года».



Эксперты «ФИНАМа» прогнозируют быстрое восстановление показателей экспорта электроэнергии, которое также повлияет на котировки акций «Интер РАО». Динамика среднемесячных поставок в страны Балтии и Финляндию отражает сильный рост отпуска, а спотовые цены на электроэнергию превысили докризисные уровни на фоне сильных холодов зимой: «Менеджмент ожидает, что рентабельность зарубежных поставок превысит средний уровень за 5 лет. Повышение маржи на 1 п.п. может дать около 0,8 млрд руб. скорректированной EBITDA».



Драйвером роста капитализации энергетической компании выступает долгосрочная стратегия «Интер РАО — 2030», которая предполагает расширение ключевого бизнеса за счет собственных проектов и сделок M&A, позволяющих достичь почти триллионной выручки в 2020 году и EBITDA свыше 250 млрд руб. «Реализация стратегии должна обеспечить огромный отрыв по доходам от конкурентов и в дальнейшем должна транслироваться в существенное повышение прибыли и дивидендов», — замечают аналитики.



По мнению экспертов, сейчас акции остаются недооцененными, торгуясь с дисконтом 35% относительно ближайших аналогов: «Мы считаем это необоснованным, учитывая неплохую отчетность за кризисный год, ожидания роста выручки и прибыли в 2021 году и наличие потока инвестиционных проектов по модернизации 6,7 ГВт мощностей до 2025 года с гарантированной окупаемостью».