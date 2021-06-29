Киевстар предоставил бесплатный интернет для Helsi и будет информировать о Covid

29 июня 2021, 11:45

Национальный телеком оператор и компания Хелси ЮА подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать инновационные направления в сфере цифровых медицинских услуг, а также информировать население о возможности записи в пункты вакцинации от Сovid-19 в разных городах Украины.

Helsi – это современная электронная медицинская система, которая создана для пациентов, врачей, государственных и медицинских заведений. Она объединяет более 49 000 врачей, 24 млн пациентов и 1 300 клиник в разных городах Украины. С мобильным приложением Helsi жители Украины могут заказывать медицинские услуги у разных специалистов, записываться на очные и дистанционные медицинские консультации в государственных и частных клиниках, получать инструкции по приему лекарств, и т. д.



Благодаря мобильному оператору Киевстар, цифровые медицинские услуги, которые предоставляются в рамках системы Helsi, станут более доступными для населения. Так, оператор не будет списывать со счетов абонентов пакетные мегабайты, которые используются для мобильного приложения и сайта Helsi.



Важным направлением сотрудничества Киевстар и Хелси ЮА является информирование населения о возможности записи в пункты вакцинации Сovid-19 в различных городах Украины. SMS информирование начнется уже в ближайшие дни. Все что требуется абонентам – перейти по ссылке, полученной в SMS, и выбрать удобное место и доступное время для получения бесплатной прививки. Информация о том, где абоненты смогут сделать прививку, также будет указана на ресурсах Helsi.

В дальнейшем обе компании планируют совместно развивать целый ряд услуг и проектов медицинского направления, о которых будет сообщено дополнительно.