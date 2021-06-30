lifecell и ГП "Инфоресурс" запустил чат-бот для абитуриентов в мессенджере BiP

30 июня 2021, 13:15

Чтобы помочь будущим студентам во время вступительной кампании, мобильный оператор lifecell совместно с ГП "Инфоресурс" запустил чат-бот в мессенджере BIP.

Это позволит абитуриентам быстро получить информацию о вступительной кампании, оценить шансы поступления на желаемую специальность, проверить документы, научиться пользоваться государственными сервисами в сфере образования и т.д.



Чат-бот работает по принципу "единого окна", где можно получить всю необходимую информацию о поступлении и учреждении высшего образования одновременно. Формат бота является достаточно простым и лаконичным. Чат-бот не навязывает абитуриенту выбор специальности, не советует поступать "хоть куда-нибудь, лишь бы на бюджет" и не прогнозирует вероятность поступления. Бот только помогает поступающему определить специальность, учитывая его возможности, и предоставляет сопутствующую информацию.



Наиболее полезная функция нового чат-бота ‒ возможность оценить свои шансы поступления на желаемую специальность или же на бюджетные места. Это помогает избежать одной из самых распространенных ошибок абитуриентов ― несоответствия результатов ВНО по отдельным предметам требованиям специальности, на которую было подано электронное заявление. Эта проблема решена путем корректировки возможностей поиска конкурсных предложений ― теперь абитуриент может ориентироваться на полученные результаты ВНО по конкретным предметам. В форме для поиска абитуриент нужно выбрать предметы, которые он сдал успешно. Так пользователь получит перечень специальностей, отвечающих критериям его выбора.



Чтобы воспользоваться ботом, необходимо установить мессенджер BiP, зайти в категорию "Паблики" и найти паблик "ОсвітаВсім".



Для удобства пользователей чат-бота разработчики также создали небольшой видеокурс, где лаконично и доступно объясняются ключевые аспекты выбора специальности с помощью государственных электронных сервисов.



С помощью видеокурса можно узнать:

• Что такое конкурсное предложение;

• Как посчитать свой конкурсный балл и для чего существует система коэффициентов;

• Почему важна приоритетность представления электронных заявлений;

• Как работает алгоритм адресного размещения;

• Как применить эти знания на практике и выбрать специальность.



Напомним, что в прошлом году lifecell и ГП "Инфоресурс" создали открытый паблик для абитуриентов в мессенджере BiP ― "ОбразованиеВсем" (на укр. "ОсвітаВсім"). Там можно получить информацию о вступительной кампании и посоветоваться со специалистами службы поддержки Единой государственной электронной базы по вопросам образования.