Рынок нефти находится в финальной стадии постпандемийного восстановления

27 июля 2021, 9:45

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» подготовило стратегию по нефтегазовому сектору.

По мнению аналитиков, сокращение добычи в странах — участницах ОПЕК+ и успехи в борьбе с пандемией способствовали восстановлению рынка нефти. При этом эксперты не исключают вероятности локальных коррекций бумаг компаний отрасли в случае срыва переговоров по ядерной сделке с Ираном, активного восстановления добычи нефти в США и распространения нового штамма коронавируса.



Рынок нефти находится в финальной стадии своего восстановления после пандемии: по прогнозам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в начале 2022 года спрос вернется к доковидному уровню. Ключевым балансирующим фактором для рынка стало сокращение добычи со стороны ОПЕК+, отмечается в исследовании «ФИНАМа»: «Слаженные действия участников соглашения вместе с уверенным восстановлением спроса привели к росту цен на черное золото. Однако случаются коррекции, связанные в том числе с распространением дельта-штамма коронавируса».



Несмотря на риски снижения спроса на нефть из-за распространения дельта-штамма, пока рост заболеваемости не приводит к глубокой коррекции цен на черное золото — во многом благодаря массовой кампании вакцинации, констатируют аналитики. Еще одним существенным риском для мирового рынка они называют восстановление добычи в Иране: в случае принятия ядерной сделки, очередной раунд переговоров по которой состоится в августе, на рынок могут вернуться около 1,5 млн баррелей в сутки иранской нефти.



В аналитическом управлении ФГ «ФИНАМ» видят несколько сценариев развития ситуации на рынке углеводородов. В базовом сценарии спрос на нефть будет находиться около уровней 2019 года до 2035 года, а затем постепенно начнет снижаться. При этом в сценарии устойчивого развития спрос на нефть уже достиг пика в 2019 году и к 2035 году может снизиться на 15-20%. По мнению аналитиков, истина находится где-то посередине: «Маловероятно, что в ближайшие 10-15 лет мы увидим падение спроса на нефть настолько существенное, что оно вынудит нефтяников снижать добычу сильнее, чем они снижают сейчас в рамках соглашения ОПЕК+. Однако дефицита ожидать также не стоит — в мире сейчас достаточно желающих нарастить добычу, среди которых можно отметить как минимум страны ОПЕК+, Иран, Бразилию, Ливию и, отчасти, США».



Российский нефтегазовый сектор восстанавливается от прошлогоднего падения благодаря слабому рублю и росту цен на нефть. Впрочем, на акциях некоторых эмитентов негативно сказались налоговые изменения — такие как, например, отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти. Однако, по прогнозам аналитиков, падение будет отыграно в ближайшем будущем: «Решение по отмене льгот принималось осенью, когда цены на нефть находились около отметки $40 за баррель, вакцины еще не были изобретены, а перспективы отрасли не хоронил только ленивый. Сейчас ситуация обратная: цены закрепились выше доковидных уровней, а добыча в РФ восстанавливается».



В исследовании отмечается, что в США отрасль испытывает значительные затруднения с восстановлением добычи, а из-за сделки ОПЕК+ американские нефтяники испытали коррекцию, близкую к 20%. По мнению аналитиков, это делает привлекательными для покупки бумаги крупных компаний, не пострадавших от слишком раннего хеджирования своей добычи.



Среди перспективных идей на горизонте 12 месяцев в нефтегазовом секторе аналитики ФГ «ФИНАМ» выделяют акции «Татнефти» (потенциал роста — 36,4%), «Роснефти» (+7,1%), Chevron (+22,8%), «Газпрома» (+17%), «НОВАТЭКа» (+15,5%) и BP (+43,2%).