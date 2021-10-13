Palo Alto Networks — компания, выигрывающая от киберпреступлений

13 октября 2021, 10:45

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ведущей мировой компании в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks.

За последние три года число кибератак на национальном уровне выросло в два раза, причем на фоне распространения коронавируса киберпреступность продолжает прогрессировать. Как отмечают аналитики, Palo Alto становится бенефициаром сложившейся ситуации, демонстрируя внушительные финансовые результаты. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $673,88, что предполагает потенциал роста 34,8%.



Palo Alto Networks — глобальный лидер в области информационной и кибербезопасности по объему выручки и числу клиентов. Компания была основана в 2005 году. Сейчас ее клиентами являются свыше 85 тысяч организаций в 150 странах, в том числе участники рейтингов Global 2000 и Fortune 100. При этом за последние три года количество самых крупных клиентов, которые приносят компании ежегодно более $10 млн, выросло в 2,4 раза.



Компания оперирует в трех сегментах: Network Security (сетевая безопасность), Cloud Security (облачная безопасность) и SOC Security (специализированное ПО для служб безопасности). «Совместное использование трех ключевых продуктов Palo Alto позволяет бизнесу выстроить эффективную систему кибербезопасности нового поколения по модели нулевого доверия, предполагающей проверку всех пользователей, устройств и приложений, запрашивающих доступ к корпоративным ресурсам», — отмечается в исследовании ФГ «ФИНАМ».



За последние три года число кибератак на национальном уровне во всем мире выросло в два раза, еще больше инцидентов происходит на корпоративном уровне. Росту киберпреступности способствовала пандемия COVID-19 и переход сотрудников на дистанционный режим работы, а Palo Alto является главным бенефициаром этой набирающей обороты тенденции, уверены аналитики: «В текущих условиях Palo Alto рассчитывает, что ее целевой рынок увеличится с $63 млрд в 2020 году до $110 млрд к 2024 году. Выручка компании на 2024 год прогнозируется на уровне $8 млрд».



При этом стремительный рост киберпреступлений уже сейчас позитивно отражается на финансовых показателях Palo Alto: выручка за 2021 финансовый год взлетела в годовом выражении почти на 25%, до $4,3 млрд, а объем заказов вырос на 26,7%, до $5,5 млрд. Рассчитанная по стандартам IFRS чистая прибыль по итогам года выросла на 26,6%, до $613,7 млн, а прибыль на акцию составила $6,14 против $4,88 годом ранее. Кроме того, компании удается сохранять маржинальность по операционной прибыли на уровне 20% и демонстрировать стабильный и положительный свободный денежный поток, подчеркивают эксперты.



Еще одним фактором инвестиционной привлекательности компании является ее приверженность активной политике M&A и масштабная программа байбэка, отмечают аналитики: «С 2018 года Palo Alto осуществила 12 сделок поглощения на общую сумму $2,5 млрд. Ставка на покупку стартапов с их инновационными разработками оказалась верной, и во многом именно это помогло Palo Alto усовершенствовать продуктовую линейку и заслужить глобальное признание». В 2022-2024 годах на сделки M&A топ-менеджмент компании планирует направлять 50% свободного денежного потока, еще 30% — на обратный выкуп акций, а оставшиеся 20% — на погашение долга. Если Palo Alto не будет осуществлять новых заимствований, то к 2024-2025 годам сможет полностью погасить текущий долг, констатируется в исследовании.



