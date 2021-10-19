Доллар находится под давлением из-за слабых данных по производству в США

19 октября 2021, 9:15

Азиатские фондовые индексы подрастают во вторник, чему способствовало ралли на Уолл-Стрит в технологическом секторе днем ранее.

Индексы США в понедельник закрылись разнонаправленно: S&P 500 прибавил 0,34%, Nasdaq вырос на 0,84%, в то время как Dow Jones упал на 0,1% из-за более слабой статистики по производству.



В сентябре промышленное производство в США снизилось на 1,3% в месячном исчислении, а годовой темп роста составил 4,6%, что также оказалось ниже прогноза аналитиков. Доллар находится под давлением, поскольку слабые данные по промышленному производству США сдерживают ожидания относительно повышения процентных ставок в ближайшем будущем. При этом настроение на рынках по-прежнему основывается на предположении, что уже в середине ноября ФРС начнет сокращать объем покупок своих активов.

Согласно опубликованному на прошлой неделе протоколу, руководители Федрезерва обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц.