20 декабря 2021, 13:15

Доллар может подрасти на предрождественской неделе на фокусе рынка на омикрон

Давление на валюту США оказало снижение доходностей по казначейским облигациям. Доходности 10-летних бумаг упали до 1,363%, доходность 5-летних нот снизилась до 1,133%, поскольку сенатор Джо Манчин отклонил программу администрации Байдена по налогам и расходам примерно на $2 трлн, оставив демократам мало шансов на возрождение экономической повестки. Вероятность провала законопроекта Build Back Better выросла. В результате Goldman Sachs в воскресенье понизил прогноз по ВВП США до 2% в 1 кв. 2022 г. с 3%, до 3% во 2 кв. с 3,5% и до 2,75% в 3 кв. с 3%. Понижение прогнозов со стороны авторитетного инвестбанка негативно отразилось на динамике американского долгового рынка и оказало давление на доллар.



Итоги прошлой недели. Доллар укрепился против всех валют Большой десятки после «ястребиного сдвига» ФРС, которая намерена к марту свернуть стимулы и, по обновленному прогнозу dot plot, может трижды в 2022 г. повысить ставку по федеральным фондам. В то же время опасения по поводу скорости распространения омикрон-штамма подорвали позиции чувствительных к риску валют. Евро подешевел на фоне голубиных комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая вновь заявила, что регулятор вряд ли повысит ставки в следующем году. Доллар существенно укрепился в пятницу после комментариев члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что ставки могут быть повышены в марте или в мае. Акции в США упали в пятницу на фоне Quad Witching — экспирации квартальных фьючерсов и опционов на индексы, а также опционов и фьючерсов на отдельные акции, а также ребалансировки индекса S&P 500. За последние 7 кварталов S&P 500 не закрыл в плюсе ни одной сессии, на которую приходился Quad Witching. Доллар пользовался спросом на фоне минорной динамики Wall Street.



Перспективы текущей недели. Общий информационный фон пятницы и выходных предполагает, что рынки будут еще некоторое время разыгрывать тему связанных со омикрон-штаммом социальных ограничений. Поэтому защитные валюты могут укрепляться, а чувствительные к риску валюты, как ожидается, будут под давлением. Доллар к евро должен торговаться в диапазоне 1,1320 — 1,1175.



Российский рубль слабел утром к доллару, формируя трехдневную серию падения. Курс USDRUB поднимался до 74,495, что является максимумом с 7 декабря. Помимо дешевеющей нефти на рубль продолжает давить агрессивная риторика высокопоставленных европейских чиновников. Германия может заблокировать газопровод «Северный поток 2» в случае эскалации конфликта РФ с Украиной, сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Проект трубопровода — это «геополитическая ошибка», против которой выступали все европейские государства, кроме Германии и Австрии, отметил Хабек. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предположила, что сейчас Германии следует сосредоточиться на президенте Владимире Путине, а не газопроводе; она заявила, что нужно использовать все средства, включая санкции, во избежание эскалации конфликта на Украине.



Итоги прошлой недели. Рубль подешевел к доллару на фоне подешевевшей из-за омикрона нефти. Сейчас не совсем удачный момент для carry trade, поэтому рубль не извлек выгоду из повышения ключевой ставки, которое при этом широко ожидалось в экспертном сообществе. Сигнал еще одного или двух повышений ключевой ставки пока не вдохновил к покупкам ОФЗ на фоне сохраняющейся высокой геополитической неопределенности и напряженности в отношениях России и Запада.



Перспективы наступившей недели. По-прежнему считаем, что способность котировок Brent перейти в диапазон $75–80/барр. будет определяющим фактором для укрепления российской валюты. При этом на этой низколиквидной в преддверии Рождества неделе рубль может ощущать поддержку со стороны декабрьского налогового периода. Ожидаем курс USDRUB в диапазоне 74,50 — 73,00.

