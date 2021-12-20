Доллар может подрасти на предрождественской неделе на фокусе рынка на омикрон

Давление на валюту США оказало снижение доходностей по казначейским облигациям. Доходности 10-летних бумаг упали до 1,363%, доходность 5-летних нот снизилась до 1,133%, поскольку сенатор Джо Манчин отклонил программу администрации Байдена по налогам и расходам примерно на $2 трлн, оставив демократам мало шансов на возрождение экономической повестки. Вероятность провала законопроекта Build Back Better выросла. В результате Goldman Sachs в воскресенье понизил прогноз по ВВП США до 2% в 1 кв. 2022 г. с 3%, до 3% во 2 кв. с 3,5% и до 2,75% в 3 кв. с 3%. Понижение прогнозов со стороны авторитетного инвестбанка негативно отразилось на динамике американского долгового рынка и оказало давление на доллар.
Итоги прошлой недели. Доллар укрепился против всех валют Большой десятки после «ястребиного сдвига» ФРС, которая намерена к марту свернуть стимулы и, по обновленному прогнозу dot plot, может трижды в 2022 г. повысить ставку по федеральным фондам. В то же время опасения по поводу скорости распространения омикрон-штамма подорвали позиции чувствительных к риску валют. Евро подешевел на фоне голубиных комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая вновь заявила, что регулятор вряд ли повысит ставки в следующем году. Доллар существенно укрепился в пятницу после комментариев члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что ставки могут быть повышены в марте или в мае. Акции в США упали в пятницу на фоне Quad Witching — экспирации квартальных фьючерсов и опционов на индексы, а также опционов и фьючерсов на отдельные акции, а также ребалансировки индекса S&P 500. За последние 7 кварталов S&P 500 не закрыл в плюсе ни одной сессии, на которую приходился Quad Witching. Доллар пользовался спросом на фоне минорной динамики Wall Street.
Перспективы текущей недели. Общий информационный фон пятницы и выходных предполагает, что рынки будут еще некоторое время разыгрывать тему связанных со омикрон-штаммом социальных ограничений. Поэтому защитные валюты могут укрепляться, а чувствительные к риску валюты, как ожидается, будут под давлением. Доллар к евро должен торговаться в диапазоне 1,1320 — 1,1175.
Российский рубль слабел утром к доллару, формируя трехдневную серию падения. Курс USDRUB поднимался до 74,495, что является максимумом с 7 декабря. Помимо дешевеющей нефти на рубль продолжает давить агрессивная риторика высокопоставленных европейских чиновников. Германия может заблокировать газопровод «Северный поток 2» в случае эскалации конфликта РФ с Украиной, сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Проект трубопровода — это «геополитическая ошибка», против которой выступали все европейские государства, кроме Германии и Австрии, отметил Хабек. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предположила, что сейчас Германии следует сосредоточиться на президенте Владимире Путине, а не газопроводе; она заявила, что нужно использовать все средства, включая санкции, во избежание эскалации конфликта на Украине.
Итоги прошлой недели. Рубль подешевел к доллару на фоне подешевевшей из-за омикрона нефти. Сейчас не совсем удачный момент для carry trade, поэтому рубль не извлек выгоду из повышения ключевой ставки, которое при этом широко ожидалось в экспертном сообществе. Сигнал еще одного или двух повышений ключевой ставки пока не вдохновил к покупкам ОФЗ на фоне сохраняющейся высокой геополитической неопределенности и напряженности в отношениях России и Запада.
Перспективы наступившей недели. По-прежнему считаем, что способность котировок Brent перейти в диапазон $75–80/барр. будет определяющим фактором для укрепления российской валюты. При этом на этой низколиквидной в преддверии Рождества неделе рубль может ощущать поддержку со стороны декабрьского налогового периода. Ожидаем курс USDRUB в диапазоне 74,50 — 73,00.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 14:45
"Горячие" новинки OPPO на INNO DAY 2021
- Железо | Вчера, 14:15
В чем отличие оригинального дисплея iPhone от копии?
- Гаджеты | Вчера, 13:45
D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK
- Бизнес | Вчера, 13:15
Доллар может подрасти на предрождественской неделе на фокусе рынка на омикрон
- Связь | Вчера, 12:45
"Омикрон" и геополитика продолжают давить на рынки
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Универсальный настраиваемый контроллер TourBox NEO - для работы с фото и видео
- Связь | Вчера, 11:45
Киевстар обновляет услугу “Автотрекинг”
- Бизнес | Вчера, 11:15
Впервые героиней обложки украинского глянца стала диджитал инфлюенсерка
- Связь | Вчера, 10:45
Vodafone "оживил" экспонаты Полтавского музея имени Василия Кричевского
Последние материалы
- Обзоры | 13 декабря, 22:31
Apacer AS340X 240 GB (AP240GAS340XC-1) — скорости "за копейки"!
- Обзоры | 13 декабря, 21:13
Colorway CW-CBUC012-BL - 2.4А - USB Type-C-кабель с металлическим корпусом и нейлоновой оплеткой
- Аналитика | 11 декабря, 10:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №81 - старт продаж POCO M4 Pro 5 в Украине и новые блоки питания DeepCool
- Обзоры | 11 декабря, 6:26
Gelius Effort Pro (GP-ES1000) – “электротакси" с подсветкой!
- Обзоры | 9 декабря, 15:36
ColorWay USB Type-C 2.4А 1м Multicolor (CW-CBUC018-MC) - разноцветный USB Type-C-кабель на 2.4А!
- Аналитика | 6 декабря, 7:17
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - Ajax Systems представила проводные продукты Fibra на Special Event
- Обзоры | 29 ноября, 8:45
Nokia Go Earbuds+ (TWS-201) – TWS за копейки!
- Обзоры | 25 ноября, 9:40
Nokia C30 – 6,82-дюймовый дисплей и самый емкий аккумулятор!
- Аналитика | 23 ноября, 9:22
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - cтарт продаж vivo TWS 2 Series и Y21 в Украине
Популярные новости
- Связь | 17 декабря, 15:15
Епіцентр відкрив унікальний IQ-офіс 5.00
- Гаджеты | Вчера, 14:45
"Горячие" новинки OPPO на INNO DAY 2021 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Универсальный настраиваемый контроллер TourBox NEO - для работы с фото и видео 5.00
- Гаджеты | 17 декабря, 10:45
OPPO презентовала свой первый складной смартфон Find N на OPPO INNO DAY 2021 5.00
- Железо | Вчера, 14:15
В чем отличие оригинального дисплея iPhone от копии? 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:45
D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:15
Доллар может подрасти на предрождественской неделе на фокусе рынка на омикрон 0.00
- Связь | Вчера, 12:45
"Омикрон" и геополитика продолжают давить на рынки 0.00
- Связь | Вчера, 11:45
Киевстар обновляет услугу “Автотрекинг” 0.00