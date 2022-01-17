17 января 2022, 13:15

Индекс доллара опустился на двухмесячные минимумы

За неделю индекс доллара США снизился на 0,6%, даже несмотря на то, что сейчас участники рынка уже заложили в ожидания, что процентные ставки ФРС будут повышены в 2022 году четыре раза.



Ключевым событием прошлой недели стало выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе. Председатель Федрезерва заявил об оптимистичном взгляде на экономику США до конца 2022 г. и спрогнозировал слабое влияние омикрон-штамма на спрос. Это добавило энтузиазма игрокам на фондовых площадках, в тот день выросли в цене рискованные активы, а спрос на доллар снизился.



Президент США Д. Байден уверен, что ФРС примет все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста инфляции и закрепления цен на высоком уровне. Ожидается, что ФРС в текущем году начнет стремительно сворачивать меры стимулирования, действующие с начала пандемии коронавируса в 2020 году.



Это значит, что во II полугодии ФРС готов прекратить реинвестирование купонов гособлигаций — это и обеспечит сокращение баланса. Американский регулятор обратил внимание на то, что монетарные стимулы создают дальнейшее раскручивание инфляционной спирали, которая наносит удар по малообеспеченным слоям населения. Поэтому ФРС будет решительно привержен достижению целей по максимальному уровню занятости и ценовой стабильности в США. В этой связи ужесточение позиции ФРС рассматривается в качестве долгосрочного фактора устойчивости доллара относительно иных глобальных мировых валют.



В начале недели доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до почти 2-летнего максимума в 1,8%, но это не спасло от падения индекс доллара. В среду 12 января курс доллара резко упал до двухмесячного минимума после выхода статистики по потребительской инфляции в США за декабрь. Годовые темпы роста цен в США ускорились до 7% против 6,8% в ноябре (рекорд с 1982 года). Базовая инфляция: 5,5% (г/г) и 0,6% (м/м) — рекорд с 1990 года. Эти цифры в целом совпали с ожиданиями рынка.



Возможно, участники рынка настраивались на более высокие цифры, и такой скачок цен в США несильно изменит и без того «ястребиные» планы ФРС. Поэтому некоторым инвесторам пришлось сократить свои ставки на дальнейший рост доллара. К концу недели индекс американского доллара снизился до 95,16 п. Однако мы считаем, что индекс доллара США (DXY), невзирая на это снижение, имеет больше шансов на продолжение подъема, нежели на среднесрочное снижение.



Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляцию в США стоит возвращать к целевым 2%. Кроме того, он отметил, что ожидает 4 повышения ставки в 2022 году и поддерживает идею о повышении ставки в первой половине 2022 года. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и глава ФРБ Филадельфии Харкер заявили, что поддержат решение о повышении процентной ставки в марте 2022 года. Рейтинговое агентство Fitch ожидает 2 повышения ставки ФРС в этом году. Также агентство прогнозирует 4 повышения в 2023 году. В итоге ключевая ставка должна достигнуть отметки в 1,75%.



Макростатистика, выходившая на прошлой неделе, показала, что розничные продажи в США сократились на 1,9% относительно ноября после увеличения на 0,2% (прогноз: -0,1%). Наибольшее падение пришлось на интернет-ритейлеров (-8,7%). В рамках контрольной группы показатель сократился на 3,1% — без учета еды, энергоносителей и строительных материалов (ключевой вариант в подсчете ВВП). По данным Минфина США, дефицит бюджета в декабре оказался намного меньше, чем месяцем ранее и составил всего -$21 млрд (немного лучше прогноза) против -$191 млрд в ноябре и -$165 млрд в октябре. Индекс цен производителей за декабрь вырос на 0,2% (м/м) против роста на 1% месяцем ранее и прогноза роста от аналитиков на 0,4% (м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 230 тыс. по сравнению с 207 тыс. на предыдущей неделе и прогноза в 200 тыс.



В статистике, выходящей на предстоящей неделе по США, стоит обратить внимание на следующую: 18 января — индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь; индекс рыночной стоимости жилья от NAHB за январь; 19 января — объём строительства новых домов за декабрь; число выданных разрешений на строительство за декабрь; 20 января — индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Филадельфии; продажи на вторичном рынке жилья за декабрь.

