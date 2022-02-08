Uber надасть безкоштовні поїздки для донорів ГО "Агенти крові"

Uber разом з ГО «Агенти Крові» продовжують спільну ініціативу в Києві, щоб допомогти донорам крові з надійними та безпечними поїздками.
В рамках даної ініціативи, Uber надасть донорам, які погодяться здати кров у невідкладних випадках у Києві, промокоди на безкоштовні поїздки в дві сторони вартістю до 150 грн кожна, щоб доїхати до лікарні чи донорського центру та безпечно повернутися додому після здачі крові.
Ініціатива буде працювати з 1 до 28 лютого 2022 року на основі промокодів, які будуть надані донорам ГО «Агенти Крові». ГО «Агенти крові» розповсюджуватиме промокоди безпосередньо донорам, які будуть відгукуватися на термінову здачу крові.
У грудні 2020 року Uber також надав 1000 безкоштовних поїздок для ГО «Агенти крові», щоб допомогти донорам крові безпечно повернутися додому після здачі крові.
Оскільки безпека є головним пріоритетом для Uber, всі водії і пасажири повинні одягати захисні маски під час поїздок. Крім того, використовуючи доступні інструменти Uber регулярно нагадує про необхідність використання масок і дотримання санітарних норм пасажирами і водіями. Uber також впровадив унікальну технологію, яка підтверджує наявність захисної маски у всіх водіїв перед виходом на лінію.
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