Американский фондовый рынок во многом уже учел цикл повышения ставок ФРС

8 февраля 2022, 10:45

Индекс S&P 500 начал 2022 год с формирования абсолютного исторического максимума на уровне 4818,62 п. (4 января).

Затем мы наблюдали коррекцию, просадка от исторического пика в худшей точке 24 января достигала 12,4%. Пять торговых дней подряд индекс топтался в узком диапазоне 4300–4400 пунктов, и эта консолидация завершилась уверенным ростом в пятницу, 28 января. Рост продолжался 4 дня подряд, от 4300 пунктов индекс широкого рынка поднялся к среде до 4600 пунктов, отыграв 61,8% падения от сформированного в январе исторического максимума. Однако в четверг, 3 февраля продажи на американском рынке возобновились. Квартальные результаты Meta Platforms (Facebook) и Qualcomm разочаровали инвесторов. В итоге индекс S&P 500 в четверг упал на 2,4%, а снижение с начала года составляло 6,1%. При этом индекс Nasdaq 100 в четверг продемонстрировал самое сильное внутридневное снижение с сентября 2020 года (-4,2%).



9 из 11 секторов индекса S&P 500 упали с начала года. Ключевой фактор давления на фондовый рынок — смена позиции ФРС, которая больше не считает высокую инфляцию временным явлением, обусловленным узкими местами в цепочках поставок и ростом цен на энергоносители. Структура инфляции существенно изменилась и она приобрела фронтальный характер. Изменение характера инфляции стало причиной резкого ужесточения риторики ФРС. Теперь рынок ожидает старт повышения ставок в США в марте, не исключает, что первое повышение может быть сразу на 50 б.п., при этом фьючерсы на ставку по федеральным фондам ожидают от Центробанка США 5 повышений ставок в 2022 году. Также рынок закладывается на старт сокращения баланса ФРС приблизительно летом текущего года.



Инфляция подогревает цены на сырьевые товары, поэтому компании энергетического сектора S&P 500 в лидерах роста с начала года (+22,4%). Цикл повышения ставок традиционно выводит в бенефициары банки, поэтому финансовый сектор S&P 500 также в плюсе с начала года (+0,84%). Повышение ставок и более высокие доходности казначейских облигаций негативно сказываются на приведенной стоимости будущих денежных потоков крупных технологических компаний США. Сектор информационных технологий с начала года снизился на 8,9%. Сопоставимо упал сектор коммуникационных услуг (-8,9%), а в лидерах снижения с начала года сектор товаров вторичной необходимости (-12,8%).



Сезон отчетности в США в самом разгаре, и промежуточные итоги выглядят весьма неплохо. Чуть более половины компаний-компонентов индекса S&P 500 уже поделились своими квартальными результатами с инвесторами. 68% из отчитавшихся компаний рапортовали о выручке выше прогнозов аналитиков и 77% отчитавшихся сообщили о прибыли на акцию лучше ожиданий. Из числа компаний с крупной капитализацией вполне позитивные результаты опубликовали Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Однако Meta Platforms потеряла в четверг порядка $252 млрд своей рыночной стоимости. Инвесторы «наказали» компанию, которая сообщила о том, что рост пользователей прекратился в отчетном квартале, а также были опубликованы прогнозы продаж хуже ожиданий Wall Street. Мы хотели бы указать еще на одну причину, которая могла бы объяснить столь резкую негативную реакцию рынка на отчет Meta. Дело в том, что Meta, Microsoft и Apple — это те компании, которые крайне редко публикуют фактические цифры хуже ожиданий. За период со 2 квартала 2012 года в среднем только в 8% случаев указанные три компании рапортуют о результатах хуже прогнозных оценок. Остальные компании-компоненты S&P 500 в среднем в 23% случаев сообщают результаты ниже ожиданий.



ФРС готовится к циклу повышения ставок далеко не первый раз в своей истории. Как раньше вели себя акции в преддверии начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики? Если оценить последние 8 циклов повышения ставок в США, то индекс S&P 500 в среднем за 3 месяца до старта повышения ставок реализовывал просадку порядка 4,5%. Однако, как мы уже отмечали выше, на этот раз просадка от пика до худшей точки января составляла 12,4%, а падение с начала года составляет 6%. Соответственно, это дает основания для предположения, что рынок акций во много уже учел цикл повышения ставок в 2022 году.



На наш взгляд, многие подешевевшие технологические акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе. У нас сохраняются актуальные инвестидеи по акциям Microsoft, Apple, Alphabet, Salesforce.com. А также мы по-прежнему считаем привлекательными для долгосрочного портфеля инвестора Meta Platforms и Netflix. По соотношению параметров низкой волатильности и высокой стоимости можно присмотреться к бумагам Pepsi. Интересно смотрится Chevron с мультипликатором P/S на уровне 1,6х при среднем для S&P 500 чуть выше 5х. Также у нас есть инвестидея по акциям Walmart: компания смотрится дешево и относится к низковолатильным бумагам.