IT-спеціалісти почали одружуватись значно частіше – GlobalLogic

15 февраля 2022, 9:45

В українському ІТ збільшилася кількість сімей. За даними GlobalLogic, у 2021 році кількість шлюбів серед ІТ-спеціалістів зросла на 43%.

Загалом в Україні минулого року зареєстрували шлюб на 11% пар більше, ніж торік. Поступово пару знаходять все більше фахівців — за 5 років цей показник перевищив 75%. Лише минулого року 192 спеціалісти GlobalLogic зареєстрували стосунки.



"Ми в GlobalLogic дуже раді, коли наші спеціалісти створюють нові родини та щиро вітаємо один одного з особистими святами. Для нас важливо турбуватися про колег, аби кожен спеціаліст відчував, що його цінують, – прокоментувала молодша віце-президент, Head of Operations, GlobalLogic Анна Щербакова. – Наші консультанти отримують приємні сюрпризи від компанії з нагоди весілля та народження дитини, і, звісно, на День народження та Новий Рік".



Народжуваність у всьому світі знижується, цей тренд можна спостерігати і в Україні. Однак у 2021 у спеціалістів GlobalLogic народилося 170 дітей — це на 16% більше, ніж у 2020. Збільшився й середній вік вступу до шлюбу: для чоловіків — близько 28-29 років, для жінок — 26.



“Якщо компанія збирає команду спеціалістів із дотриманням гендерного та вікового балансу, ймовірність утворення пар в колективі збільшується. Все частіше компанії створюють активності для спеціалістів у позаробочий час. Це сприяє неформальному спілкуванню колег і може бути початком романтичних стосунків, – прокоментувала президентка Національної психологічної асоціації Валерія Палій. – Турбота сучасної компанії має полягати не лише в забезпеченні благами своїх спеціалістів, а й у можливості надавати їм особистий простір, в якому вони відновлюватимуться, відпочиватимуть і матимуть особисте життя. Це — чудова профілактика емоційного вигорання та підтримка ефективної діяльності”.



Кількість сімейних пар в IT зростає в тому числі завдяки підвищенню соціальної відповідальності. Компанії все більше приділяють увагу питанням екологічного, соціального та корпоративного розвитку (ESG). Наприклад, в GlobalLogic є онлайн-клуби за інтересами – Book Club і Cinema Club. Також є Kids Space – інтерактивні освітні вебінари для спеціалістів та їхніх дітей на теми науки та космосу, а у межах Parents Club можна дізнатися більше про виховання дітей. Такі ініціативи об’єднують команди та збільшують зацікавленість інженерів у розвитку на проєктах компанії.



Для аналізу компанія використовувала інформацію з відкритих джерел, зокрема, дані DOU, Міністерства Юстиції України та внутрішню статистику.





