7 ноября 2022, 14:15

За жовтень Укрпошта виплатила понад 10 млн грн пасажирам евакуаційних потягів

Вже 6 місяць Укрпошта реалізує спільний з Укрзалізницею та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України проект, метою якого є виплата українцям, які виїжджають із зони бойових дій на евакуаційних потягах разової грошової допомоги від держави.



В жовтні такі виплати отримали 4,3 тис українців на загальну суму понад 10,2 млн грн. Виплати проводилися в Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Традиційно найбільшу кількість виплат було здійснено на Львівському вокзалі, де працівники Укрпошти організували видачу коштів, - понад 6 млн грн для 2,5 тис людей. Ще понад 2,5 млн грн в жовтні було виплачено Українцям, які на потягах евакуювалися до міста Дніпра.



З листопада виплати внутрішньо-переміщеним особам будуть також здійснюватися на центральному залізничному вокзалі Тернополя, який за рішенням МінТОТ замінить Кропивницький. Таким чином, з листопада разову фінансову допомогу від держави зможуть отримати пасажири евакуаційних потягів з кінцевою точкою в Дніпрі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Звертаємо увагу, видача коштів в Хмельницькому відбувається не на території залізничного вокзалу, а у відділенні поштового зв’язку 29007, що знаходиться у пішій доступності від центрального залізничного вокзалу Хмельницького.



Нагадаємо, загалом Укрпошта вже виплатила більше 73 млн грн пасажирам евакуаційних потягів.

