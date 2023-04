Google for Startups Ukraine Support Fund: рік потому

4 апреля 2023, 13:45

Навіть під час війни, що триває, у 2022 році українські стартапи отримали понад 6 мільярдів доларів доходу — на 542 мільйони доларів більше, ніж у 2021 році — і з 2020 року їх вартість зросла втричі.

Ці технологічні компанії є ключовими для закладення основи післявоєнного економічного відновлення України. З березня 2022 року Google for Startups профінансував та надав підтримку трьом когортам в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі 5 мільйонів доларів США – програми, яка виділяє фінансову допомогу та надає підтримку з боку Google українським стартапам, щоб допомогти підтримувати та розвивати компанії, зміцнювати спільноту та створити економічну можливість.



Нарешті, через рік після запуску ініціативи ми були раді зібрати разом 58 одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні та інших представників спільноти на Google for Startups Campus Warsaw минулого тижня, щоб відмітити їхні досягнення та стійкість. «Український технологічний сектор є важливим активом», — сказав Сундар Пічаї, генеральний директор Google і Alphabet, у відеокоментарі. «І його підприємницький дух залишається непохитним, як і сама Україна. Для нас честь допомагати у цей час».



Ukraine Support Fund Summit продемонстрував силу та потенціал екосистеми українських стартапів, надавши українським засновникам можливість особисто поспілкуватися одне з одним і презентувати себе провідним інвесторам та лідерам галузі з усього світу. Підприємці поділилися своїми особистими історіями про стійкість і те, як вони продовжували свою діяльність, незважаючи на складні обставини.



«Як і багато інших компаній, ми проходили війну з відданістю роботі», — сказав Алекс Сердюк, генеральний директор стартапу з клонування голосу з використанням штучного інтелекту Respeecher, який приєднався по відеозв’язку з Києва. «У 2022 році ми змогли багато зробити. Поки Росія обстрілювала нашу країну, ми з бомбосховищ відтворили голос Джеймса Ерла Джонса у ролі Обі-Вана, ми зробили проєкти для God of War Ragnarok і America’s Got Talent. Стійкість українських засновників і членів команди стартапу просто надзвичайна».



Ці 58 стартапів не тільки виживають під час війни, але й досягають неймовірного зростання. За останній рік реципієнти Ukraine Support Fund залучили 10,2 мільйона доларів США, збільшили доходи в середньому на 106%, працевлаштовували понад 800 технічних працівників (з них 46% жінок) і найняли 216 людей. Більшість із цих компаній вийшли на нові країни та ринки; багато хто, наприклад, Skyworker.ai і Mindly, використовують штучний інтелект, щоб стимулювати економічні можливості та робити більше з меншими витратами; і деякі з них були визнані світовими експертами, як-от Zeely, чиї засновники були внесені до списку Forbes Europe 30 under 30.



Подія також продемонструвала силу спільноти. Для багатьох засновників це був перший раз, коли вони мали можливість зустрітися одне з одним віч-на-віч, і можна було відчути творчу енергію в кожному куточку Google for Startups Campus у Варшаві.



«Різноманітність ідей, думок і досвіду, помножена на підтримку Google, надихнула мене до такого рівня, якого я не відчував з перших днів запуску нашого стартапу», — сказав Олександр Бондарєв, генеральний директор платформи психічного здоров’я pleso therapy. «Можливість обмінятися цінними порадами, надати відгук і негайно розпочати нові проєкти з вмотивованими людьми стала ковтком свіжого повітря після року дистанційної роботи».



Однак самої стійкості недостатньо. Понад 90% українських стартапів кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення — і на кону стоїть не просто успіх стартапу. «Будь ласка, продовжуйте підтримувати українські стартапи», — сказав Дмитро Подолієв, генеральний директор і співзасновник платформи психічного здоров’я Mindly, яка підтримала десятки тисяч українців з початку війни. «Тому що, коли ви підтримуєте Україну, ви підтримуєте демократію та вільний світ».