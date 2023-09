25 цифр до 25-річчя Google

28 сентября 2023, 13:15

Коли Google було запущено в 1998 році, нашою метою було створити пошукову систему, яка допомогла б людям розібратися в інформації, яку можна знайти в Інтернеті – і це актуально й досі.

Протягом останніх 25 років Google став більш ніж просто пошуковою системою: сьогодні ми наносимо світ на мапу, впроваджуємо штучний інтелект у повсякденні інструменти, допомагаємо людям набувати навичок для цифрової кар'єри та багато іншого.



З нагоди нашого 25-річчя, ми пропонуємо поглянути на Google крізь цифри (а точніше - 25 цифр), щоб згадати, звідки ми розпочинали і побачити, наскільки далеко ми вже пройшли.

1. Гугол



Одиниця з сотнею нулів — а також джерело натхнення для нашої назви.



100-трильйонна цифра числа Пі, яку виявила дослідниця Google у 2022 році.



Докладніше: завдяки прогресу в хмарних обчисленнях у 2022 році дослідниця Google побила свій власний рекорд, досягнувши нових цифр числа Пі. Для цього Емма Харука Івао використала комп’ютерну програму, запущену в Google Cloud, щоб якомога швидше обробити ці дані — і вона знайшла 100-трильйонну цифру за 157 днів, встановивши новий рекорд. Щоб представити 100 трильйонів цифр у перспективі, просто знайте, що 100 трильйонів дюймів скоринки пирога можуть простягнутися від Землі до Місяця і назад приблизно 3304 рази.



70 мільярдів



Середня кількість щоденних переглядів YouTube Shorts станом на цей місяць.



250 000

Саме стільки пацієнтів у всьому світі було перевірено нашим інструментом ARDA на діабетичну ретинопатію – захворювання, що є головною причиною сліпоти, якій можна запобігти.



Докладніше: діабет стає все більшою проблемою в усьому світі, й оскільки в деяких частинах світу не вистачає експертів офтальмології, пов’язані з ним ускладнення, як-от діабетична ретинопатія, можуть залишатися недіагностованими й нелікованими. Разом з Verily ми вирішили перевірити, чи зможемо ми навчити модель ШІ ідентифікувати діабетичну ретинопатію. Результатом стала ARDA, або автоматична оцінка захворювань сітківки, яка, як було встановлено, працює нарівні з лікарями-офтальмологами під час скринінгу цього захворювання.



70%

Саме стільки “єдинорогів” генеративного ШІ є клієнтами Google Cloud.



Докладніше: «Єдиноріг» у цьому сенсі — це стартап вартістю понад 1 мільярд доларів.

12 мільярдів

Кількість пошуків зображень за допомогою Google Об’єктива щомісяця.



5 000+

Стільки дудлів Google ми створили.



Докладніше: окрім понад 5000 дудлів, які ми створили в Google, команда щороку отримує близько 7000 заявок від співробітників Google та користувачів (включно з учасниками Doodle for Google). Існує архів, де ви можете побачити всі дудли, які ми коли-небудь публікували, та дізнатися більше про них і художників, які їх створили.



8,5 мільйонів

Одночасних переглядів трансляції посадки на Місяць індійської місії на головному YouTube-каналі Індійської організації космічних досліджень — найпопулярніша пряма трансляція на YouTube.



Докладніше: 23 серпня 2023 року індійський космічний корабель «Чандраян-3» здійснив висадку на південному полюсі Місяця, зробивши Індію четвертою країною, яка висадилася на Місяці, та першою, яка висадилася на його південному полюсі. Перебуваючи на Місяці, «Чандраян-3» збиратиме й аналізуватиме дані про місячне середовище.



30



Максимальна кількість секунд, протягом яких ви можете скасувати надсилання листа у Gmail.



Докладніше: Ви випадково надіслали електронний лист з очевидною друкарською помилкою? Просто натисніть скасувати надсилання! Ви можете налаштувати вікно скасування надсилання електронної пошти, перейшовши до налаштувань — тривалість скасування відправки пропонує 5, 10, 20 і 30 секунд.



500+



Кількість визначних пам'яток, доступних у 3D-режимі Google Maps Immersive View.



100 мільярдів

Кількість підозрілих спам-повідомлень, від яких Android захистив користувачів торік завдяки ШІ.



Докладніше: коли ввімкнено захист від спаму, Google Повідомлення використовують моделі машинного навчання, які можуть виявляти відомі шаблони спаму — і роблять це без передачі вмісту ваших повідомлень на сервери Google, якщо тільки ви самі не повідомите про них як про спам. Навіть якщо немає інтернет-з’єднання, захист від спаму працює. Що більше користувачів звітують про повідомлення як про спам, то розумнішим стає цей інструмент ШІ - і то менше спаму ви отримуєте.



1,5x

Настільки центри обробки даних Google енергоефективні порівняно зі звичайними центрами обробки даних.



Докладніше: центри обробки даних — це простори, заповнені суперкомп’ютерами, які забезпечують роботу всіх продуктів Google — Карти, Пошук, Bard, чого завгодно! Як і ноутбук, центри обробки даних виділяють тепло під час роботи та потребують охолодження, тому ми працюємо над пошуком екологічно безпечних методів охолодження наших центрів обробки даних, а також робимо їх ефективнішими. Наприклад, ми виявили, що центри обробки даних із водяним охолодженням споживають приблизно на 10% менше енергії та викидають приблизно на 10% менше вуглецю, ніж центри обробки даних із повітряним охолодженням. У 2021 році водяне охолодження допомогло нам зменшити енергетичний вуглецевий відбиток наших центрів обробки даних на 300 000 тонн вуглецю. Наші центри обробки даних забезпечують утричі більшу обчислювальну потужність за ту саму кількість електроенергії, ніж п’ять років тому.



10 мільйонів +



Кількість миль, яку ми засняли і нанесли на карти за допомогою автомобілів Street View — достатньо, щоб обігнути світ понад чотири рази.



Докладніше: Ми також використовували трицикли, овець, снігоходи та верблюдів для зйомки зображень Перегляду вулиць по всьому світу.



10 мільйонів

Кількість клітинок, які може містити таблиця Google (якщо вам цікаво, це 18 278 стовпців).



20+

Стільки мов кодування знає Bard.



Детальніше: До цього списку входять Python, JavaScript, C++, Java, R, SQL, C, Go, Swift і Kotlin — але Bard постійно вивчає нові мови, тому ця кількість зростатиме!



133

Кількість мов, які підтримує Перекладач Google.



Детальніше: Досягнення ШІ та машинного навчання допомогли зробити це можливим. Деякі мови мають «недостатньо ресурсів», тобто важко знайти високоякісні набори даних, щоб навчити наші системи пропонувати точні переклади для цих мов. У 2022 році ми зробили прорив: ми вперше додали 24 мови в Перекладач за допомогою Zero-Shot Machine Translation, де модель машинного навчання вчиться перекладати щось без прикладів перекладу для певної мови. І хоча ШІ відіграв значну роль у цьому досягненні, наше партнерство з носіями мови для створення параметрів і перевірки даних також мало вирішальне значення –коли вони оцінювали результати, то виявили, що більшість перекладів були високоякісними.



1,7 мільярдів

Кількість фотографій, які редагуються в Google Фото щомісяця.



200



Приблизно стільки часу у роках економить функція автозаповнення в Пошуку кожного дня.



Детальніше: Коли ви починаєте вводити текст у рядок Пошуку, автозаповнення допомагає вам, одразу передбачаючи запити. За нашими оцінками, автозаповнення скорочує час введення тексту в Пошуку приблизно на 25% — це приблизно 200 років економії часу на введення в день.



30x

Саме настільки функція Super Res Zoom в Pixel 7 Pro може забезпечити масштабування зображення.

Детальніше: Цікаво, як весь цей зум поміщається в Pixel без гігантської лінзи, що стирчить з нього? Інженери та дизайнери працювали разом, щоб розташувати лінзи та дзеркала бічно на смартфоні, створивши характерну рису Pixel, відому як панель камери.



500 000

Саме стільки людей по всьому світу закінчили програму Професійні сертифікати Google.



Детальніше: Професійні сертифікати Google – це гнучкі онлайн-навчальні програми, призначені для навчання людей навичкам, на які є високий попит. Існують програми для різних кар’єр, включно із кібербезпекою, ІТ-підтримкою та дизайном UX. Дві з наших останніх програм професійних сертифікатів – це сертифікати поглибленого рівня з бізнес-аналітики та поглибленої аналітики даних.



10-15

Стільки секунд вам треба насвистувати або наспівувати, щоб скористатися функцією Hum to search для визначення пісні. (І так, вам для цього не обов’язково мати ідеальний музичний слух.)



1,2 мільйони

Тонн викидів вуглецю, які, за оцінками, вдалося скоротити за допомогою екологічного прокладання маршрутів на Картах Google станом на кінець 2022 року. Це еквівалентно виведенню з доріг протягом року приблизно 250 000 автомобілів, що працюють на паливі.



Детальніше: Екологічне прокладення маршрутів на Картах дає змогу вибрати маршрут з меншою витратою палива. Google Авіаквитки також допомагають вам приймати екологічно свідомі рішення перед польотом. 99% маршрутів на сервісі Google Авіаквитки відображають оцінку викидів вуглецю



7 мільйонів +

Стільки людей зареєструвалося для отримання сповіщень про нерегулярний серцевий ритм у Fitbit з моменту його запуску в 2022 році.



Детальніше: Ця програма оцінює ваш серцевий ритм і сповіщає вас, якщо є щось, що може вказувати на фібриляцію передсердь або AFib, тип нерегулярного серцебиття. На сьогоднішній день надіслано понад 126 000 повідомлень про «ознаки AFib». Fitbit також має функцію Body Response, доступну для Sense 2, яка може відстежувати ваш рівень стресу.



15

Кількість продуктів Google, кожен з яких обслуговує понад півмільярда людей і компаній. І шість із цих продуктів обслуговують понад 2 мільярди користувачів кожен.



Кількість вкладок Chrome, які ви можете відкрити — так, ліміту не існує! (Залежно від обсягу пам'яті вашого пристрою, звісно.) І коли ви досягнете 100 вкладок на мобільному пристрої, ви навіть знайдете маленьку розвагу, яка викличе посмішку.