15 марта 2024, 12:45

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до с 15% до 14,5%

В регуляторе подчеркнули, что дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют возобновить цикл смягчения процентной политики.


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