Нацбанк Украины снизил учетную ставку до с 15% до 14,5%

15 марта 2024, 12:45

В регуляторе подчеркнули, что дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют возобновить цикл смягчения процентной политики.