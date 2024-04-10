Из-за турецких санкций в Израиле могут подняться цены на жилье

10 апреля 2024, 10:45

Ограничения эскпорта в Израиль 54 товаров, в частности стройматериалов, повлияет на цены на жилье в стране, пишет израильский Ynet.

Прогнозируется, что рост цен на эту продукцию составит 5-10%. Отмечается, что одним из материалов, включенных в список ограничений является цемент. 65% этого материала импортируется Израилем. «Сейчас страна особенно нуждается в этом стройматериале» для реконструкции севера страны, подвергающегося ракетным обстрелам, - отмечается в статье.



По словам директора одной из израильских строительных компаний, турецкий импорт имеет важное значение для Израиля, и заставит импортеров искать более отдаленные и более дорогие решения.