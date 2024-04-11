Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Европу к 2026 г.

11 апреля 2024, 14:45

Азербайджан намерен отправить дополнительные 5 млрд куб.м. газа через «Кольцо солидарности» в балканские страны.

Об этом заявил представитель азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR Беглярбеков на 5-ом Будапештском саммите по сжиженному природному газу (СПГ). Он отметил, что Баку планирует увеличить экспорт газа в Европу на 17% к 2026 г. по сравнению с 2023 г.



25 апреля в Болгарии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании в рамках проекта «Кольцо солидарности» о дополнительных поставках азербайджанского газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствования сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной «Кольцом солидарности».