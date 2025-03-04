4 марта 2025, 10:15

Еврокомиссия планирует перевооружить Европу на €800 млрд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пять пунктов плана "Перевооружить Европу", который позволит мобилизовать около €800 млрд оборонных расходов Европы и поможет усилить поддержку Украины.



По ее словам, предложенный набор предложений сосредотачивается на том, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в распоряжении, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал сейчас и также в течение более длительного периода времени в течение этого десятилетия. По ее убеждению, если страны-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около €650 млрд в течение четырех лет.



Вторым предложением президент ЕК назвала "новый инструмент", который предоставит €150 млрд займов государствам-членам для инвестиций в оборону.



"Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о панъевропейских сферах возможностей, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер-до военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и покупать вместе. И, конечно, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине", — пояснила она.



Третьим пунктом она назвала использование "полномочий бюджета ЕС", предложив странам дополнительные возможности. Последними двумя направлениями деятельности фон дер Ляйен назвала "мобилизацию частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций и через Европейский инвестиционный банк".



"Таким образом, Европа готова взять на себя ответственность. "Перевооружить Европу" может мобилизовать около €800 млрд оборонных расходов для безопасной и устойчивой Европы", — считает она.

