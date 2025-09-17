Трамп: Мы заключили сделку по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем

17 сентября 2025, 11:15

"В пятницу я поговорю с президентом Си, чтобы все подтвердить. Мы заключили очень хорошую торговую сделку, и я надеюсь, что она будет выгодна для обеих стран, но она сильно отличается от тех, которые заключались в прошлом", — заявил президент США.