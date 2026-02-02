2 февраля 2026, 9:15

Трамп пригрозил Канаде 50-процентными пошлинами на самолеты

Президент США написал в Truth Social, что это произойдет, если Канада не одобрит эксплуатацию американских бизнес-джетов компании Gulfstream.



"Исходя из того факта, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать Gulfstream 500, 600, 700 и 800 — одни из величайших и наиболее технологически продвинутых самолетов в истории, мы настоящим десертифицируем их Bombardier Global Express и все воздушные суда, произведенные в Канаде, — до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована, как это и должно было произойти много лет назад", — написал Трамп.



Он добавил, что, если ситуация не будет исправлена, для Канады введут 50-процентную пошлину на любые самолеты, продаваемые в США.

