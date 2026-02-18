lifecell запустив тестування 5G у Харкові

18 февраля 2026, 13:15

lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Харкові на частотах 3500 МГц.

Місто стало третім після Львова і Бородянки, де в тестовому режимі запрацювала технологія 5G від lifecell. Нову технологію можуть використовувати всі абоненти оператора без додаткової оплати. Необхідними умовами є перебування у зоні покриття, наявність пристрою із підтримкою 5G з USIM або eSIM-карткою, а також актуальною версією операційної системи та відповідними налаштуваннями обладнання.



Харків став логічним вибором для тестування 5G як один із найбільших мегаполісів України, який є важливим промисловим, науковим і освітнім центром навіть в умовах повномасштабної війни. Попри близькість до фронту, тут продовжують жити й працювати сотні тисяч людей - і зв’язок для них залишається критично важливим.

Запуск 5G у такому середовищі дозволяє перевірити технологію в реальних умовах великого мегаполіса: за високого навантаження, у щільній забудові та з підвищеними вимогами до надійності мережі.



Запущена у місті тестова мережа 5G, так само, як і у Львові й Бородянці, працює у стандарті NSA (Non-Standalone), тобто 5G-радіочастина працює разом із існуючою 4G-інфраструктурою, яка керує обміном даних між абонентським пристроєм і мережею. Запуск мережі в цьому стандарті дозволяє швидко впроваджувати 5G на наявній інфраструктурі та оцінювати поведінку мережі під час реального навантаження.



Нова технологія дозволяє забезпечувати пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Впровадження 5G дозволить абонентам безперешкодно користуватися хмарними сервісами, дивитися відео без затримок у високій якості, швидко завантажувати великі файли, грати в онлайн ігри, використовувати VR/AR розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес потреб.



Тестування у Львові й Бородянці вже продемонструвало реальні показники роботи 5G: середнє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell перевищує 2 ТБ, максимальна швидкість передачі даних сягала 1,5 Гбіт/с, а середня - близько 500 Мбіт/с. Пікова кількість одночасних 5G-сесій досягала 1200, а максимальна кількість активних 5G-абонентів протягом години - більше 3700 користувачів, що дає можливість аналізувати поведінку мережі під високим навантаженням.



Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Харкова (майдан Свободи і частини прилеглих вулиць). Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.



Щоб користуватися 5G, абонентам lifecell необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакету послуг тарифного плану.

