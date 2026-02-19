Gemini тепер може створювати музику

19 февраля 2026, 11:15

Застосунок Gemini отримав оновлення у вигляді передової моделі генерації музики Lyria 3.

У режимі бета-тестування вона дає можливість будь-кому створювати 30-секундні композиції на основі текстових запитів або зображень.



Від моменту запуску застосунку Gemini ми створювали інструменти, що стимулюють творче самовираження через зображення та відео. Сьогодні ми робимо наступний крок: персонализована генерація музики. Lyria 3, найновіша модель генерації музики від Google DeepMind, відсьогодні стає доступною в застосунку Gemini. Просто завантажте фото або опишіть ідею — наприклад, «комічний R&B-трек про шкарпетку, що знайшла свою пару», — і за лічені секунди Gemini перетворить це на якісну та драйвову композицію. Щоб іще більше розширити творчі можливості, ви можете попросити Gemini створити музику на основі завантажених вами файлів.



Lyria 3 покращує генерацію аудіо порівняно з попередньою версією моделі у трьох ключових аспектах:



Більше не потрібно надавати тексти пісень! Вони будуть створені автоматично на основі вашого запиту (промпту).



Ви отримуєте більше творчого контролю і можете власноруч керувати такими елементами, як стиль музики, особливості вокалу та темп композиції.



Тепер ви можете створювати значно реалістичніші та музично складніші треки.



Ось як це працює:



Від тексту до треку: Опишіть конкретний жанр, настрій, жарт або спогади, щоб створити унікальну композицію зі словами або інструментальну музику під ваш настрій. «Напиши веселу мелодію для румби з текстом, який точно описує настрій мого мопсика на цьому фото!»



Від фото і відео до треку: Завантажте фото або відео, а Gemini використає вміст, щоб створити трек із текстом, який ідеально передає настрій. «Використовуй ці фото, щоб створити пісню про мого пса Дункана під час прогулянки в лісі».



Застосунок Gemini створює 30-секундні треки разом із унікальною обкладинкою, яку генерує модель Nano Banana. Ви можете легко поділитися результатом із друзями, завантаживши файл або просто надіславши посилання. Мета цих треків — не створення музичного шедевра, а насамперед можливість дати вам ще один унікальний спосіб для самовираження.



Нові можливості перевірки аудіо



Усі треки, створені в застосунку Gemini, містять SynthID — невидимий цифровий водяний знак для ідентифікації контенту, згенерованого штучним інтелектом Google. Користувачі також отримують більше інструментів для розпізнавання ШІ-контенту в застосунку Gemini, зокрема аудіо. Тепер можна просто завантажити файл і запитати, чи був він створений за допомогою ШІ від Google — Gemini перевірить наявність знака SynthID і на основі власного аналізу надасть вам відповідь.



Наше зобов’язання щодо відповідального розвитку ШІ



Від моменту запуску Lyria у 2023 році, Google прагне розвивати цю технологію відповідально, співпрацюючи з музичною спільнотою. Ми багато чому навчилися завдяки спільним проєктам та експериментам, таким як Music AI Sandbox, і під час навчання Lyria 3 ми дуже уважно ставилися до питань авторського права та партнерських угод.



Створення музики з Lyria 3 призначене для оригінального самовираження, а не для імітації існуючих артистів. Якщо у вашому запиті згадується конкретний виконавець, Gemini використає це як джерело натхнення та створить трек зі схожим стилем чи настроєм. Ми розуміємо, що жоден підхід не є ідеальним, тому ви завжди можете повідомити про контент, який, на вашу думку, порушує ваші права або права інших осіб. Крім того, використовуючи наші продукти, користувачі зобов'язуються дотримуватися Умов використання та Правила щодо забороненого використання генеративного ШІ, які забороняють порушення прав інтелектуальної власності та конфіденційності.



Lyria 3 поступово стане доступною в бета-версії всіма мовами, якими доступний застосунок Gemini. Передплатники Google AI Plus, Pro та Ultra отримають доступ до вищих лімітів використання.



Наша мета у створенні музики в застосунку Gemini — допомогти вам додати яскравий та унікальний саундтрек до вашого повсякденного життя. Спробуйте самі вже сьогодні на сайті gemini.google.com