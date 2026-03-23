OPPO представляє нову модель OPPO A6k у серії A6

23 марта 2026, 22:20

OPPO розширює свою популярну серію A6 новою моделлю — OPPO A6k. Новинка створена як надійний щоденний помічник для користувачів, які очікують від смартфона тривалої автономності, стабільної продуктивності та плавної взаємодії у всіх сценаріях використання. Поєднуючи акумулятор великої ємності, перевірену продуктивність процесора Snapdragon®, великий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та інтелектуальні оптимізації системи ColorOS 15.0, OPPO A6k забезпечує збалансований користувацький досвід і стабільну роботу протягом усього дня.



OPPO A6k оснащений акумулятором великої ємності 6100 мА•год, який забезпечує тривалий час роботи навіть за активного використання. Смартфон легко справляється з повсякденними сценаріями — від перегляду відео та спілкування в месенджерах до мобільних ігор і роботи з популярними застосунками.

Завдяки великій ємності батареї користувачі можуть довше залишатися на зв’язку та менше залежати від частого заряджання. У поєднанні з інтелектуальними алгоритмами енергозбереження система ефективно оптимізує використання ресурсів, забезпечуючи стабільну продуктивність протягом усього дня.

Додатково OPPO A6k підтримує функцію зворотної зарядки, що дозволяє використовувати смартфон як павербанк для інших пристроїв. Це забезпечує ще більшу практичність у повсякденному використанні — користувачі можуть підзарядити навушники, смарт-годинник або інший смартфон у ситуаціях, коли поруч немає джерела живлення.



OPPO A6k оснащений процесором Snapdragon 685, який забезпечує збалансовану продуктивність і високу енергоефективність для щоденних задач. Восьмиядерна архітектура у поєднанні з графічним ядром Adreno забезпечує плавну роботу інтерфейсу, стабільний запуск застосунків та комфортний досвід під час перегляду мультимедійного контенту.

Смартфон отримав 4 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширення до 8 ГБ, а також 256 ГБ вбудованого сховища, що дозволяє зберігати значну кількість фотографій, відео та застосунків. Використання швидкої пам’яті LPDDR4X та UFS 2.2 сприяє швидкому запуску програм і більш плавній роботі системи навіть під час одночасного використання кількох застосунків.

Окрім потужної апаратної платформи, OPPO A6k оснащений інтелектуальними технологіями оптимізації продуктивності. ШІ Підсилення гри 2.0 (AI GameBoost 2.0) інтелектуально розподіляє ресурси процесора та системи, забезпечуючи стабільну продуктивність і плавний ігровий процес навіть під час тривалих та інтенсивних ігрових сесій. Алгоритм адаптується до навантаження та температури пристрою, підтримуючи комфортний досвід гри без просідань продуктивності.

Стабільне з’єднання під час ігор, дзвінків та роботи із застосунками забезпечує ШІ Покращення мережі 3.0 (AI LinkBoost). Технологія інтелектуально оптимізує підключення до мережі, покращуючи стабільність сигналу навіть у складних умовах — у приміщеннях, у транспорті, під час переміщення або в місцях із високим навантаженням мережі. Це дозволяє зменшити затримки, забезпечити чіткіші дзвінки та швидшу реакцію застосунків.



OPPO A6k оснащений великим 6,75-дюймовим дисплеєм, який підтримує частоту оновлення до 120 Гц, забезпечуючи плавне прокручування, чіткі анімації та комфортну взаємодію з інтерфейсом.

Екран підтримує відображення 16,7 мільйона кольорів та має пікову яскравість до 1100 ніт у режимі HBM, що дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть під яскравим сонячним світлом. Завдяки широкому колірному охопленню та високій контрастності зображення виглядає насиченим і деталізованим.

У поєднанні з оптимізаціями ColorOS 15.0 це забезпечує стабільну плавність роботи системи та комфортну взаємодію під час перемикання між застосунками.



OPPO A6k оснащений 50 МП основною камерою з діафрагмою f/1.8, яка дозволяє створювати деталізовані фотографії з природною передачею кольорів у різних умовах освітлення.

Смартфон підтримує популярні режими зйомки, включаючи Портретний режим, Нічний режим та професійні налаштування, що дозволяє користувачам створювати якісний контент та експериментувати з мобільною фотографією.

Фронтальна камера 5 МП забезпечує комфортні відеодзвінки та селфі для щоденного спілкування.



OPPO A6k отримав захист IP64, що забезпечує стійкість до пилу та бризок води та підвищує надійність пристрою у повсякденному використанні.

Створений для повсякденних випадковостей, смартфон впевнено справляється з несподіваними ситуаціями. Розлили воду? Потрапили під дощ? Завдяки захисту від бризок і пилу OPPO A6k легко витримує повсякденні контакти з вологою, дозволяючи користуватися пристроєм впевнено — вдома, під легким дощем або в дорозі.

Для ще більшого комфорту у щоденному використанні смартфон підтримує режим Glove Touch, який дозволяє керувати пристроєм навіть у рукавичках. Крім того, Режим На вулиці 2.0 автоматично оптимізує яскравість екрана, гучність сповіщень та мережеві налаштування, забезпечуючи кращу видимість і зручність використання смартфона на відкритому повітрі.

Працюючи під управлінням ColorOS 15.0, OPPO A6k забезпечує стабільну та плавну роботу завдяки комплексним системним оптимізаціям. Основою продуктивності виступає Trinity Engine, який інтелектуально оптимізує взаємодію апаратного та програмного забезпечення. Завдяки цьому смартфон залишається швидким і чутливим навіть під час багатозадачності, тривалих ігрових сесій або перегляду потокового відео, забезпечуючи стабільну продуктивність у повсякденному використанні.

Додаткову плавність інтерфейсу забезпечує Luminous Rendering Engine — технологія, що оптимізує анімації та швидкість відгуку системи. Вона створює більш природні переходи, плавні прокручування та чітку візуалізацію кожної взаємодії з інтерфейсом — від натискань до перемикання між застосунками.

Завдяки оптимізаціям системи OPPO A6k також отримав 48-місячний захист плавності, що підтверджує стабільність роботи пристрою навіть після тривалого використання. Смартфон розроблений так, щоб зберігати швидкість і чутливість інтерфейсу протягом років, забезпечуючи комфортний досвід щоденної роботи, ігор та багатозадачності.



OPPO A6k поєднує витончений дизайн із продуманою ергономікою. Товщина корпусу становить приблизно 8,61 мм, а вага — близько 209 г, що робить смартфон комфортним для щоденного використання.

Новинка буде доступна у двох стильних кольорах — Синій кришталь та Фіолетовий аметист, які підкреслюють сучасний характер пристрою та гармонійно доповнюють дизайн серії OPPO A.З нагоди старту продажів, до 05 квітня 2026 року покупці зможуть придбати смартфон A6k 4/256 за спеціальною ціною — 7999 грн.

Смартфони серії OPPO A6 можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.