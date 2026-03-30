30 марта 2026, 14:45

Зеленский: Я договорился о поставках дизеля как минимум на год

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам по итогам визита в страны Ближнего Востока.



Он заявил, что топливные резервы Украины были пустыми, в том числе из-за ударов россии и отсутствия долгосрочных контрактов. Поэтому, заявил Зеленский, сейчас Украина пытается обеспечить долгосрочные договоренности с "энергетическими странами".

