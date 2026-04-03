3 апреля 2026, 10:15

Страны Персидского залива ищут альтернативу Ормузскому проливу

Страны Персидского залива рассматривают возможность расширения сети нефтепроводов за пределы Ормузского пролива, стремясь снизить зависимость от этого ключевого маршрута экспорта нефти.

Инициатива обсуждается на фоне растущих рисков для судоходства в регионе.

Одним из основных вариантов, по данным Financial Times, является создание торгового коридора, который соединит Аравийский полуостров с Средиземным морем через израильский порт Хайфа. Такой маршрут позволил бы диверсифицировать экспортные каналы и снизить риски, связанные с узкими морскими путями.

Согласно отчету, Саудовская Аравия остается единственной страной региона, которой удалось сохранить стабильный экспорт нефти даже в условиях кризисов. Ключевую роль в этом сыграл трубопровод «Восток–Запад», соединяющий нефтяные месторождения страны с портом Янбу в Красном море, позволяя обходить Ормузский пролив.

Отмечается, что обсуждаемые инициативы включают не только строительство новых трубопроводов и модернизацию существующих, но и развитие комплексной инфраструктуры - железных дорог и автомобильных магистралей. Это позволит странам региона в перспективе существенно снизить зависимость от Ормузского пролива.

Главный проект, упомянутый в статье, - это возглавляемый США проект Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC), который соединит Индию со Средиземным морем посредством сети автомобильных дорог, железных дорог и трубопроводов. Основная проблема для этого плана - получение согласия Саудовской Аравии на включение порта Хайфа в маршрут.


