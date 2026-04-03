Страны Персидского залива ищут альтернативу Ормузскому проливу

3 апреля 2026, 10:15

Страны Персидского залива рассматривают возможность расширения сети нефтепроводов за пределы Ормузского пролива, стремясь снизить зависимость от этого ключевого маршрута экспорта нефти.

Инициатива обсуждается на фоне растущих рисков для судоходства в регионе.



Одним из основных вариантов, по данным Financial Times, является создание торгового коридора, который соединит Аравийский полуостров с Средиземным морем через израильский порт Хайфа. Такой маршрут позволил бы диверсифицировать экспортные каналы и снизить риски, связанные с узкими морскими путями.



Согласно отчету, Саудовская Аравия остается единственной страной региона, которой удалось сохранить стабильный экспорт нефти даже в условиях кризисов. Ключевую роль в этом сыграл трубопровод «Восток–Запад», соединяющий нефтяные месторождения страны с портом Янбу в Красном море, позволяя обходить Ормузский пролив.



Отмечается, что обсуждаемые инициативы включают не только строительство новых трубопроводов и модернизацию существующих, но и развитие комплексной инфраструктуры - железных дорог и автомобильных магистралей. Это позволит странам региона в перспективе существенно снизить зависимость от Ормузского пролива.



Главный проект, упомянутый в статье, - это возглавляемый США проект Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC), который соединит Индию со Средиземным морем посредством сети автомобильных дорог, железных дорог и трубопроводов. Основная проблема для этого плана - получение согласия Саудовской Аравии на включение порта Хайфа в маршрут.