7 апреля 2026, 8:45

Иран отклонил требование открыть Ормузский пролив — Reuters

По данным агентства, США и Иран получили проект плана по прекращению боевых действий, однако Тегеран сразу же отверг требование открыть Ормузский пролив.



Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Иран "ад", если сделка не будет заключена до конца вторника.



Мирный план предполагает двухэтапный подход: немедленное прекращение огня с последующим подписанием всеобъемлющего соглашения в течение 15-20 дней.



Командующий армией Пакистана Асим Мунир "всю ночь" находился на связи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Однако иранский чиновник заявил Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного перемирия и не примет никаких дедлайнов, пока изучает предложение. По его словам, Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.

