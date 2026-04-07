По данным агентства, США и Иран получили проект плана по прекращению боевых действий, однако Тегеран сразу же отверг требование открыть Ормузский пролив.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Иран "ад", если сделка не будет заключена до конца вторника.
Мирный план предполагает двухэтапный подход: немедленное прекращение огня с последующим подписанием всеобъемлющего соглашения в течение 15-20 дней.
Командующий армией Пакистана Асим Мунир "всю ночь" находился на связи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Однако иранский чиновник заявил Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного перемирия и не примет никаких дедлайнов, пока изучает предложение. По его словам, Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Иран отклонил требование открыть Ормузский пролив — Reuters
- Технологии | Сегодня, 8:15
Іран погрожує повністю знищити дата-центр Stargate в Абу-Дабі
- Безопасность | Вчера, 18:15
Народ України висунули на Нобелівську премію миру в 2026 року
- Интернет | Вчера, 17:45
В Італії хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж
- Технологии | Вчера, 17:15
MSI EdgeXpert получает сертификацию NVIDIA
- Технологии | Вчера, 16:45
Исследования с МРТ подтверждают, что рилсы и тиктоки ухудшают память
- Бизнес | Вчера, 16:15
До 2050 року світ може залишитися без шоколаду через зміну клімату, — "GEC"
- Технологии | Вчера, 15:45
F-15E стал первым американским истребителем, сбитым в бою за 20 лет
- Технологии | Вчера, 15:15
Дуров о блокировке Telegram в РФ: результаты аналогичны с ситуацией в Иране
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 23:14
Електроскутери SUNRA – новинки 2026 та актуальні моделі 2025 року: чому на них варто звернути увагу
- Обзоры | Позавчера, 18:32
Logitech Signature Slim Combo MK950 – програмований комплект з потрійним підключенням
- Обзоры | 26 марта, 22:47
RIVACASE 8180 – 34-літровий бізнес-кейс на колесах і не лише для відряджень
- Обзоры | 16 марта, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі
- Обзоры | 10 марта, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
- Обзоры | 9 марта, 12:51
ТО и запчасти для квадроциклов 1000 см3: что нужно знать до покупки
- Обзоры | 7 марта, 9:04
RIVACASE 7812 - cумка-слінг для мобільних пристроїв
- Обзоры | 3 марта, 23:20
RIVACASE 8407 - компактний футляр для засобів особистої гігієни
- Интервью | 2 марта, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 9:15
Швеция передаст Украине ПВО для борьбы с дронами 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Иран отклонил требование открыть Ормузский пролив — Reuters 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Іран погрожує повністю знищити дата-центр Stargate в Абу-Дабі 0.00
- Безопасность | Вчера, 18:15
Народ України висунули на Нобелівську премію миру в 2026 року 0.00
- Интернет | Вчера, 17:45
В Італії хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж 0.00
- Технологии | Вчера, 17:15
MSI EdgeXpert получает сертификацию NVIDIA 0.00
- Технологии | Вчера, 16:45
Исследования с МРТ подтверждают, что рилсы и тиктоки ухудшают память 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:15
До 2050 року світ може залишитися без шоколаду через зміну клімату, — "GEC" 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
F-15E стал первым американским истребителем, сбитым в бою за 20 лет 0.00