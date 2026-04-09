9 апреля 2026, 10:45

Франция выступила против платы за проход через Ормузский пролив

«Это недопустимо, потому что свобода судоходства в международных водах - это общее достояние всего человечества, которое не должно ущемляться никакими ограничениями и никакими правами прохода. Никто бы это не принял, просто потому что это незаконно», - заявил глава МИД Франции Барро. Он вновь призвал открыть Ормузский пролив после перемирия для предотвращения глобальных последствий конфликта.

