Німеччина заборонила приватні смартфони на секретних нарадах у Міноборони

Міністерство оборони Німеччини видало нову внутрішню інструкцію з безпеки, яка суттєво обмежує використання приватних електронних пристроїв.
Заборона стосується всіх нарад та засобів спілкування як фізичних, так і віртуальних – у Бендлерблоку (головній будівлі міністерства) та на об'єктах Бундесверу, де обговорюється інформація з грифом «таємно» або вищим рівнем секретності.
Причиною стало різке зростання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю. У міністерстві вважають, що сучасні мобільні пристрої можуть бути використані для прослуховування, зйомки або передачі даних навіть у вимкненому стані.
