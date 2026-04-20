20 апреля 2026, 14:45

Німеччина заборонила приватні смартфони на секретних нарадах у Міноборони

Міністерство оборони Німеччини видало нову внутрішню інструкцію з безпеки, яка суттєво обмежує використання приватних електронних пристроїв.



Заборона стосується всіх нарад та засобів спілкування як фізичних, так і віртуальних – у Бендлерблоку (головній будівлі міністерства) та на об'єктах Бундесверу, де обговорюється інформація з грифом «таємно» або вищим рівнем секретності.



Причиною стало різке зростання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю. У міністерстві вважають, що сучасні мобільні пристрої можуть бути використані для прослуховування, зйомки або передачі даних навіть у вимкненому стані.

