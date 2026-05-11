Нацполиция Украины призвала принять закон о регулировании сферы дронов

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в конце 2025 года украинские правоохранители зафиксировали первые случаи применения дронов для совершения особо тяжких преступлений.
"Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области, — сообщил глава Нацполиции. — Это свидетельствует о появлении новой угрозы — использовании дронов в криминальной среде вне зоны боевых действий".
По его словам, для противодействия таким вызовам нужен законопроект, который комплексно урегулирует сферу использования дронов и введет контроль за их оборотом.
Отдельно Выговский акцентировал на рисках после завершения войны. По его словам, военные с боевым опытом могут оказаться под влиянием криминальной среды.
