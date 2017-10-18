18 октября 2017, 17:50

Финансовую независимость имеет человек, доход которого за некоторое время превышает расходы. Большое количество людей слышали о финансовом рынке Форекс, и значительная часть из них хотела бы улучшить свое материальное положение.

Заработать деньги можно несколькими методами:

- Ввязавшись в авантюру;

- Окончить институт и устроиться на высокооплачиваемую работу;

- Заключать торговые сделки на финансовом рынке.

Если первый метод слишком рискован и зачастую противозаконен, а второй похвален, но для его выполнения нужно затратить лет пять или больше, то третий полностью лишен этих недостатков.

Чем является данный рынок?

Форекс является глобальным мировым рынком (функционирует во многих государствах), где происходит торговля финансовыми средствами 5 дней в неделю. Здесь деньги меняют и продают. Каждые сутки через Форекс проходят от 3 до 5 триллионов долларов США.

Валютный курс создается лишь правильным соотношением спроса и предложения. И его скачек можно просчитать гораздо легче, чем поведение сырьевого рынка либо акции, поэтому на forex торгуют именно валютой.

Денежные средства имеют слабую реакцию на события, которые мало подвергаются прогнозированию (банкротство определенной фирмы, экологическое бедствие). Однако на котировки сильное воздействие имеют:

- Безработица;

- Ситуация с финансами в конкретном государстве;

- Работа Центробанка;

- Уровень инфляции.

Новости финансов всего мира находятся в свободном доступе, поэтому любой человек обладает возможностью выделить параметры, влияющие на выбранную валюту. Трейдеры считают это большим преимуществом.

Кто является участниками Форекс?

Основные участники этого рынка – центральные и коммерческие банковские организации, объединения, различные фонды. Раньше обычные граждане, задающие вопрос, как Форекс помогает стать финансово независимым, не могли участвовать в его работе, так как обязательно было иметь 1 миллион долларов США. В настоящее время ограничения сняли и все люди, желающие улучшить свое материальное положение и обладающие знанием торговых стратегий, могут стать трейдерами.

Занимаясь торговлей на Форекс, можно продолжать трудиться на основном месте работы. Причем можно находиться в любом месте планеты и не зависеть от начальников либо иных лиц, нужны только планшет, ноутбук либо компьютер и выход в интернет. Так как данный рынок развивается динамично, то трейдеры будут иметь возможность получать доход, значительно превышающий расходы. Однако интуитивные и спонтанные решения не всегда приносят прибыль, она появляется обычно из-за полного и правильного с технической точки зрения анализа. В этом может помочь демо-счет. Он дает возможность осуществлять торговые сделки виртуальными деньгами и тренироваться в различных стратегиях.

То есть сегодня каждый может влиться в ряды трейдеров Форекс, но добиваются успеха только самые упорные и старательные.

Подведение итогов

Форекс не является аппаратом для игры и не даст человеку обогатиться быстро. Прибыльные сделки следует заключать, руководствуясь не интуицией, азартом и безудержными эмоциями, а только собственным опытом, который был получен долгим и кропотливым трудом.

Поэтому в поисках ответа на популярный сегодня вопрос, как Форекс помогает стать финансово независимым, нужно запастись терпением и не пожалеть ни времени, ни сил, чтобы обучиться правильной деятельности на этом финансовом рынке, тогда получится регулярно зарабатывать себе на достойную жизнь.