Ключевые показатели IT-сектора 2017-2018

21 февраля 2019, 12:45

Более детально с данными можно ознакомиться в первом комплексном гайде IT-cектора Украины Tech Ecosystem Guide To Ukraine, разработанного UNIT.City.

1. По данным исследования The State of European Tech 2018, в Украине насчитывается почти

185 000 разработчиков.

2. По данным исследовательской компании App Annie, каждая пятая глобальная компания, работающая в области разработки ПО для мобильных платформ, имеет офис в Украине.

3. В Украине образовалось несколько крупнейших кластеров: Lviv IT Cluster, Kharkiv IT Cluster, IT-Dnipro Community и Kyiv IT Cluster.

4. Технологический сектор стал второй экспортной отраслью страны в 2018 году. По прогнозу UNIT.City, украинский экспорт IT-услуг составит 5,4 млрд. долл. в 2020 году.