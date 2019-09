Смартфоны Nokia возглавили глобальный рейтинг обновления ПО и безопасности

4 сентября 2019, 13:15

У ключевых производителей смартфонов меньше чем треть устройств до $200 обновлены до последней версии Android.

HMD Global лидирует в этом рейтинге с больше чем 90% своих смартфонов данной ценовой категории с последней версией ОС на борту.

Около четверти всех топовых Android-смартфонов на рынке обновлены до последней версии ОС.



Около 96% смартфонов Nokia, проданных с третьего квартала 2018 года, уже работают на Android Pie или имеют обновление до последней на сегодня ОС Android, что делает бренд самым оперативным в рейтинге получения обновлений. К такому выводу пришли аналитики Counterpoint Research в последнем выпуске отчета «Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones».



Мы считаем, что производители устройств должны прикладывать максимум усилий, чтобы предоставлять своим пользователям регулярные обновления программного

обеспечения и безопасности. За исключением HMD Global и Lenovo, активность других производителей устройств в сфере обновлений ПО значительно ниже. Потребители стали дольше пользоваться своими смартфонами и реже их менять, однако покупая новый смартфон и тратят они немного больше. Среднее время, в течение которого потребители пользуются флагманским смартфоном перед покупкой, постепенно увеличивается. На развитых рынках, например, в Китае, Европе и США, этот срок сейчас составляет около 30 месяцев. Очевидно, что поддержание актуальности программного обеспечения и безопасности в надлежащем состоянии важно, чтобы потребители продолжали наслаждаться хорошей производительностью и были уверены в своем смартфоне в течение всего срока пользования.

Глава отдела исследований Counterpoint Research Питер Ричардсон (Peter Richardson): «Операционная система и обновления безопасности являются тем аспектом Android-смартфонов, которому уделяется относительно мало внимания со стороны производителей. В ходе нашего исследования мы увидели несколько брендов, которые фокусируются на этом. И, возможно, поскольку производители не говорят об этом факторе, осведомленность потребителей об актуальности обновлений также низкая. По данным нашего исследования, этот параметр не входит в число десяти функций, которые больше всего волнуют потребителей.



Поэтому неудивительно, что ведущие производители тратят мало усилий на то, чтобы сосредоточиться на регулярных обновлениях ОС и безопасности устройств, несмотря на то, что это является критически важным элементом для обеспечения безопасной работы смартфона. Многие ключевые функции, в том числе время автономной работы, процессор, камера и память связаны с производительностью базовой операционной системы. Мы считаем, что обновления версии операционной системы и безопасности очень важны для общего потребительского опыта и надеемся, что этот фактор станет более широко признанным в качестве одного из главных», - добавил Ричардсон.



Комментируя состояние дел в области обновлений ПО смартфонов брендами, ассоциированный директор Counterpoint Research Тарун Патак (Tarun Pathak) заметил: «Среди топ-10 производителей почти 96% смартфонов Nokia, совокупно проданных с третьего квартала 2018 года, уже работают на Android Pie или же имеют обновление до Android Pie. Samsung следует за Nokia с 89% и Xiaomi – с 84%. Xiaomi можно отметить за выпуск продуктов среднего ценового диапазона с последней версией Android».



Он также добавил: «Есть много факторов, которые играют роль в выпуске обновлений программного обеспечения. Но некоторые бренды прилагают гораздо больше усилий, чтобы сократить временную задержку от выпуска последней версии Android до выпуска обновления для всех своих смартфонов. Только несколько брендов обязуются следить за тем, чтобы на их смартфонах всегда была установлена последняя версия. На сегодня HMD Global была самым быстрым производителем в выпуске последних обновлений программного обеспечения, которые распространяются на 94% портфолио Nokia в течение года после запуска последней версии Android».

Время, потраченное топ 10 производителями на обновление смартфонов до последней версии Android



Аналитик Counterpoint Research Абилаш Кумар (Abhilash Kumar) говорит: «Дорогие устройства часто обновляются в первую очередь, но наличие новейшего программного обеспечения так же важно для средних и доступных продуктов, как и для флагманских устройств. Поэтому мы изучили производительность брендов при обновлении программного обеспечения всех ценовых категорий. Согласно нашему анализу, Nokia выделяется как бренд, который быстрее всех обновляет все свою линейку смартфонов. Xiaomi и Lenovo также занимают высокие места по этому показателю. Такие бренды, как Alcatel и Tecno, существенно отстают от остальных. Это связано с тем, что у них большой модельный ряд в основном в сегменте стоимостью до 200 долларов США, а жизненный цикл таких устройств, как правило, короткий. Их продукты часто проходят путь от запуска до конца срока службы (технологического и морального) всего за шесть месяцев, что означает, что у таких производителей меньше стимулов для предоставления долгосрочных обновлений».