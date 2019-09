Uber представил новые продукты и функции в Сан-Франциско

27 сентября 2019, 13:15

Uber начал с поездок по требованию, но мы выросли, чтобы предложить доступ ко всему - от доставки еды до электрических велосипедов и скутеров.

Мы даже интегрировали общественный транспорт в приложение Uber, а также несколько вертолетов.



Сегодня мы представили наше видение приложения Uber следующего поколения: новый способ изучать, получать доступ и использовать растущее количество услуг, доступных на нашей платформе. Теперь, открыв приложение Uber, вы увидите “Поездки”, “Заказать еду” и другие опции рядом друг с другом, чтобы вы могли выбрать то, что вам нужно именно сейчас. Это новое приложение в настоящее время тестируется в сотнях городов США и мира.



Мы понимаем, что когда становимся неотъемлемой частью жизни людей, это сопровождается реальной ответственностью. Поэтому мы работаем над тем, чтобы каждый водитель и курьер чувствовали себя ценным партнером, а каждый пользователь - VIP-персоной, и каждый город хорошо нас принимал. Думая об этом, сегодня мы также представили ряд инновационных функций и новые партнерства.



Uber объявляет о новых технологиях для повышения безопасности и устанавливает стандарты в сфере райдшеринга:



· Проверьте свою поездку: чтобы убедиться, что вы садитесь в нужную машину, теперь вы сможете выбрать опцию получения уникального четырехзначного PIN-кода, который нужно озвучить вашему водителю. Водитель сможет начать поездку в приложении только после ввода правильного PIN-кода. Мы также разрабатываем новую технологию, которая использует ультразвуковые волны для автоматической проверки того, что вы находитесь в нужном автомобиле.



· Отчет о поездке. Вам больше не придется ждать завершения поездки, чтобы сообщить о проблеме Uber. Вскоре пользователи увидят опцию «Сообщить о проблеме» в Центре безопасности (синий значок щита), который позволит им сообщать о проблеме безопасности во время поездки. Команда безопасности Uber свяжется с пользователем после поездки.



· Сообщение на 911: В прошлом году мы добавили Кнопку вызова помощи в приложение Uber, чтобы пользователи и водители могли напрямую связаться с 911 в случае чрезвычайной ситуации. Теперь мы добавляем возможность отправлять текстовые сообщения на номер 911 в городах и округах, которые поддерживают эту технологию. Мы автоматически составим текстовое сообщение, в котором будут указаны сведения о поездке, такие как марка и модель автомобиля, номерной знак и местоположение, чтобы операторы 911 могли быстро ответить.



· Улучшенная проверка идентификационных данных в режиме реального времени: в 2016 году мы объявили о проверке идентификационных данных в режиме реального времени, которая помогает убедиться, что водитель за рулем соответствует учетной записи в нашей системе. Мы начали с обычных селфи, а сегодняшнее обновление предлагает водителю сделать случайную серию базовых движений - подмигивание, улыбка и/или поворот головы - тем самым добавив еще один уровень безопасности.



· Оповещения о велодорожках: к концу октября пользователи в более чем 200 городах по всему миру будут получать уведомление в приложении, в случае высадки возле велодорожки. Мы считаем, что это напоминание поможет пользователям убедиться в безопасности, прежде чем открыть дверь автомобиля.



Также мы анонсируем ряд новых продуктов и функций, которые дадут возможность почувствовать себя VIP-персоной каждому пользователю Uber



· Мы представили месячную подписку, которая предоставляет: защиту стоимости поездки, бесплатную доставку Uber Eats (и другое) для пользователей в 10 городах, где используется райдшеринг. Эти опции дополняет функция Ride Pass, которая доступна в 40 городах. И сегодня мы также объявили, что опция pass for Eats теперь доступна в 18 городах для постоянных клиентов доставки еды.



· Uber Rewards расширяется и дает клиентам возможность зарабатывать баллы каждый раз, когда они едут в Uber или заказывают Uber Eats. В США участники Uber Rewards теперь могут получать бонусы, такие как бесплатная доставка Uber Eats, бесплатные блюда от наших партнеров McDonalds и Ben and Jerry's (скоро), а также скидки на поездки UberX и Uber Comfort. Uber Rewards также выходит на мировой уровень, поэтому путешественники из США могут зарабатывать баллы при использовании Uber в любой стране за рубежом - эта программа распространяется также на пользователей из Бразилии и Мексики.



· Мы запускаем аллергические фильтры для Uber Eats, новую функцию, которая облегчит миллионам людей с аллергией или диетическими ограничениями заказ на Uber Eats. Выбирая блюдо, вы можете легко сообщить о своих аллергических или диетических ограничениях ресторану с помощью приложения. Если ресторан не может удовлетворить запрос, он может отправить вам сообщение и предоставить возможность заказать другой продукт, который соответствует вашим потребностям.



· Мы всегда работаем над расширением выбора ресторанов, доступных в Uber Eats. Именно поэтому компания рада сообщить об эксклюзивном партнерстве с sweetgreen. Мы гордимся совместной работой с лидером пищевой отрасли, социальная этика и инвестиции которого в местные общины позволили ему стать национальным брендом с миссией создавать среду, которая объединяет людей и дает им доступ к настоящей еде.



· Мы продолжаем развивать успех наших виртуальных ресторанов, в том числе партнерство с Рэйчел Рэй, которая откроет свой первый в мире ресторан - виртуально - на Uber Eats. Перед выпуском ее новой кулинарной книги, мы объединились с Рэйчел, чтобы предложить некоторые из ее любимых рецептов в 10 городах на 10 недель. Виртуальный ресторан будет доступен только на Uber Eats и предоставит клиентам и фанатам возможность впервые насладиться едой Рэйчел в домашних условиях.



Мы объявили несколько новых инициатив, ориентированных на водителей и курьеров. Среди них:



· Функция для оценки заработка (earnings estimator), которая поможет водителям тщательнее прогнозировать уровень их дохода. Мы надеемся, что эта разработка обеспечит водителей дополнительной информацией, благодаря которой они будут лучше понимать, сколько могут зарабатывать на самом деле – еще до того, как приступят к выполнению своей первой поездки.



· Также, по словам водителей, они хотят получать больше информации о том, где и когда лучше всего осуществлять поездки, чтобы таким образом выбирать оптимальный маршрут с учетом их личных обстоятельств. Сегодня мы запускаем новые инструменты, в том числе – новую карту, отображающую уровень спроса Demand Heatmap. На ней обозначены районы с наивысшим уровнем спроса со стороны как водителей, так и пассажиров. Это даст водителю лучшее понимание того, откуда может поступить запрос на поездку.



· Иногда водители получают заказ на поездку в те районы, на обратном пути из которых сложно найти пассажиров в другом направлении. Поэтому в ноябре мы представим опцию Back to Busy Area. Если водитель завершил свой маршрут в «тихом» районе, он сможет подобрать для себя заказ на обратную поездку в направлении, которое ему подходит.



· Мы также активно работаем над тем, чтобы поощрять водителей и создавать еще больше возможностей для их вознаграждения. Наша программа Uber Pro включает 100% покрытие обучения на ASU Online и скидки на общие затраты, связанные с осуществлением поездок. На сегодняшний день, 2 млн водителей участвуют в программе Uber Pro; мы ожидаем, что до конца года их число достигнет 3,5 млн человек. Мы также рады представить Uber Pro в ряде стран, включая Великобританию, Бразилию и Аргентину.