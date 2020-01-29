С 226 миллионами евро Tet достигает новых рекордов в обороте и экспорте

29 января 2020, 12:45

В 2019 году оборот латвийской группы Tet (ранее – Lattelecom) вырос на 7%, составив 226,3 млн евро, и это рекордный показатель с 2008 года.

Кроме того, рекордного в истории показателя достиг и оборот экспорта компании – 13% от общего оборота. Об этом свидетельствуют консолидированные неаудированные данные группы Tet. В свою очередь, EBIDTA (прибыль от основной деятельности) осталась на уровне предыдущего года. В прошлом году предприятие технологий и развлечений Tet пережило одну из самых масштабных перемен, сменив название и бренд, начав цифровую трансформацию и инвестируя в доступность услуг, улучшение клиентского опыта и эффективную деятельность компании.

В 2019 году компания Tet инвестировала 30 млн евро в развитие, оборот экспорта вырос на треть, составив 13% от общего оборота, это на процентных пункта больше, чем в 2018 году. Рост экспорта обусловлен развитием услуг центров обработки данных, а также строительством оптической сети в Германии.

«2019 год продемонстрировал, что мы конкурируем не столько с местными, сколько с международными игроками. Это лишь подтвердило наш подход – смотреть в будущее, а не в прошлое. В этом году фокус компании – это цифровая трансформация, которая подразумевает изменения в предприятии как с точки зрения услуг, внутренних и внешних ИТ-систем, бизнес-процессов, так и методов работы, чтобы существенно ускорить обслуживание клиентов, улучшить клиентский опыт и эффективность работы компании», – рассказывает председатель правления Tet Юрис Гулбис.

В прошлом году оборот основных услуг предприятия сохранился на прежнем уровне, увеличился оборот экспортных услуг и услуг новых бизнесов. Оборот передачи данных вырос на 5%, рост на 1% зафиксирован и на насыщенном в Латвии рынке услуг интернета и телевидения.

Вдвое увеличился оборот бизнеса электроэнергии, который занимает 12% от всего рынка электроэнергии. В свою очередь, доходы в строительном бизнесе выросли на 36% в сравнении с показателями Citrus Solutions в 2018 году. Также рост оборота претерпели и новые бизнес-линии: рекламные услуги, обслуживание компьютеров, центры обработки данных и продажа техники.

Оборот бизнеса облачных услуг вырос в более чем два раза благодаря интересу как международных клиентов, в том числе из Украины и Прибалтики, так и латвийских компаний. Это связано с общим улучшением понимания того, что необходимо заботиться о безопасном хранении данных, а также с уменьшением барьеров для хранения данных за пределами своей компании. Согласно прогнозам, ожидается и дальнейший рост спроса на облачные услуги в комплекте с ИТ-безопасностью, поскольку необходимость защиты от утечки данных и киберинцидентов становится актуальнее с каждым годом. В связи с этим Tet в этом году планирует увеличить емкость центров обработки данных, а также уже сейчас клиентам доступна новейшая облачная платформа TetCloud, максимально простая и удобная в использовании.

В 2019 году работу начало озеро данных Tet, которое позволяет одновременно обобщать и хранить большие объемы информации. В дальнейшем это же послужит основой для создания новых решений, например для улучшения персонализированного клиентского опыта, эффективности работы предприятия и автоматизации процессов.

Также в 2019 году Tet продолжила развитие цифровых каналов обслуживания клиентов, в результате чего уже 45% из всех запросов клиентов обслуживались в цифровом формате: с помощью чат-бота Анете, в чате с оператором и по электронной почте. Чат-бот Анете сейчас отвечает уже на 81% вопросов и владеет 1200 ответами на более чем 80 тысяч вариантов вопросов – различных сочетаний фраз, выражений и ключевых слов. Для того чтобы продолжить и улучшить обслуживание клиентов, начата работа над новыми решениями, известными как перевод речи в текст и наоборот. Первые клиенты с новой услугой ознакомятся уже в первой половине 2020 года.

Качественная сеть – основа стабильного и быстрого интернета в любое время суток

Развивая межгосударственную оптическую сеть Baltic Net, Tet продолжила укреплять позиции предприятия в экспорте интернет-инфраструктуры. В 2019 году компания открыла особо мощные оптические магистрали Рига-Вильнюс и Рига-Стокгольм, которые способны обеспечить передачу данных со скоростью 100 Гбит/с. Подобная скорость позволяет за три секунды одновременно скачать 10 000 фото или 10 000 песен, или даже 50 фильмов в качестве HD. Таким образом, созданную Tet сеть Baltic Net образуют уже 10 узлов, соединяя Ригу с 8 европейскими городами – Таллинном, Вильнюсом, Стокгольмом, Хельсинки, Каунасом, Франкфуртом, Варшавой и Киевом. В 2019 году Tet продолжила инвестировать в безопасность и эффективность инфраструктуры.

В группу Tet входят предприятия: Tet, Citrus Solutions, T2T, Data Experts, Helio Media и Baltijas datoru akademija. Tet принадлежат 23% доли SIA Latvijas Mobilais Telefons.

Владельцами Tet являются АО «Управляющий публичными активами Possessor», принадлежащий Латвийскому государству, а также Tilts Communications (49%), дочерняя компания датского предприятия Telia Company.