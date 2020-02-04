Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове и Одессе

4 февраля 2020, 15:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt расширяет перечень услуг и запускает сервис по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе.

Отвезти кошку к ветеринару или привезти домой купленного щенка — теперь все это можно легко осуществить, выбрав категорию Pets в приложении Bolt. Для комфортной перевозки питомца и во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку или переноску и влажные салфетки.

Сервис Pets появился в Киеве в конце декабря 2019 года. Чтобы наглядно его продемонстрировать, команда Bolt подготовила видео с описанием услуги.



Также во Львове, Харькове и Одессе теперь будет активна курьерская доставка Delivery для перевозки грузов и небольших пакетов.

Для заказа услуги достаточно выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и оставить водителю контакты получателя. Чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка будет застрахована.

Однако важно подчеркнуть, что перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством. Сервис Delivery был запущен в тестовом режиме в Киеве в октябре 2019 года. С тех пор множество пользователей оценили его удобство и безопасность.

«Мы рады сообщить, что после успешного тестирования услуг Pets и Delivery в Киеве, мы запускаем их и во Львове, Харькове и Одессе. За короткий срок они стали востребованными и популярными в столице. Я уверен, что спрос на сервисы Pets и Delivery в будет таким же высоким, как и в Киеве», — комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.