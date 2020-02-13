Африканские авиакомпании приостановили полеты в Китай

13 февраля 2020, 10:45

Тот факт, что Ethiopian Airlines отказывается отменить свои рейсы в Китай, несмотря на то, что это делают другие африканские авиакомпании Kenya Airways и Rwandair, по-прежнему вызывает тревогу.

На самом деле президент Кении Ухуру Кеньятта выразил обеспокоенность по поводу решения Эфиопской авиалинии, сообщив следующее: «…мы, как страна, беспокоимся не о том, что Китай не может справиться с этой болезнью. Наше самое большое беспокойство - это болезни, попадающие в районы с более слабыми системами здравоохранения, такими как наша…».



За последние десять лет эфиопские авиалинии стали главными воротами для людей, посещающих Африку и имеющих больше стыковок на континенте, чем любая другая авиакомпания. А поскольку количество рейсов в Китай больше, чем у любой другой африканской авиакомпании, критики считают, что решение авиакомпании не приостанавливать полеты объясняется тем, что правительство Эфиопии не хочет расстраивать Китай. До сих пор не было подтвержденных случаев коронавируса в Африке, однако риск вспышки остается высоким для континента, который плохо подготовлен к такой чрезвычайной ситуации.