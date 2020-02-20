Eaton продает свой гидравлический бизнес за $3,3 млрд

20 февраля 2020, 15:15

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton заключила соглашение о продаже своего гидравлического подразделения датской промышленной компании Danfoss A/S за $3,3 млрд. Эта сумма представляет собой 13,2 EBITDA подразделения за 2019 год.

Eaton сохраняет за собой подразделения фильтрации и рукояток клюшек для гольфа, которые сейчас формально входят в состав гидравлического подразделения.



«Это очередной шаг на пути трансформации Eaton в более динамично развивающуюся компанию с более стабильным доходом», - заявил Крейг Арнольд, председатель совета директоров и CEO Eaton. «Мы считаем, что эта сделка будет выгодна нашим акционерам и позволит нашим сотрудникам, занятым в подразделении гидравлики, стать частью компании, приверженной этой отрасли».

«Eaton Hydraulics — один из ведущих игроков в мировой индустрии гидравлики с высочайшим уровнем экспертизы и качества», - считает Ким Фаузинг, президент и CEO компании Danfoss. «Объединение знаний и опыта двух компаний позволит клиентам сотрудничать с непревзойденным партнером».

Сделка подлежит закрытию в соответствии с общепринятыми условиями и одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта к концу 2020 года.

Показатель EBITDA не входит в стандарт GAAP измерения результатов компании, но является широко используемым показателем операционной деятельности. В данном случае мультипликатор EBITDA помогает инвесторам оценить ценность сделки для Eaton. Доход гидравлического подразделения за 2019 год до налогообложения составил $174 млн. плюс износ в размере $58 млн. и амортизация в размере $18 млн.: EBITDA подразделения составил $250 млн. Доход до налогообложения подразделений фильтрации и рукояток клюшек для гольфа в 2019 году составил $88 млн. плюс износ $7 млн. и амортизация $6 млн.: EBITDA указанных подразделений составил $101 млн.



