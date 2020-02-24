РОМСАТ подтвердил дистрибьюторский контракт на FITEL на 2020 год

24 февраля 2020, 13:35

РОМСАТ официально подтвердила дистрибьюторский контракт на 2020 год с японским разработчиком и производителем сварочного оборудования FITEL (Fukurawa Electric Co., Ltd.).

РОМСАТ - дистрибьютор FITEL в 2020 году

Furukawa Electric была основана в 1884 году и сегодня является мировым лидером в сфере производства, продажи и сервисного обслуживания оборудования для сварки и терменирования волоконно-оптических линий связи, скалывателей, электродов и специализированного ПО под брендом FITEL. Компания РОМСАТ подтвердила свою высокую компетенцию в данном направлении, подтвердив статус дистрибьютора FITEL в Украине в 2020 году.

Флагман Fitel S179 – автоматический сварочный аппарат с выравниванием по сердцевине работает со всеми типами одиночных волокон, а также с оптическими коннекторами типа SC/LС. Сочетает в себе: скорость, точность и надежность. Fitel S179 вне конкуренции при работах по прокладке ВОЛС, сетей PON, FTTx, а так же для производственных целей.

Компания РОМСАТ – официальный дистрибьютор FITEL в Украине.