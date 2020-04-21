MERLION и Hyundai представляют новые товарные группы

21 апреля 2020, 13:45

Компания MERLION сообщает о расширении товарных групп Hyundai. Теперь в ассортименте дистрибьютора будет крупная и мелкая бытовая техника корейского бренда.

Напомним, что в сентябре 2017 года MERLION начал сотрудничество с Hyundai и получил эксклюзивные права на поставку продукции известного бренда.



Сейчас, помимо широкого ассортимента телевизоров, аудио- и видеотехники, в портфеле MERLION будет представлен большой выбор крупной и мелкой бытовой техники Hyundai. Плиты, посудомоечные машины, холодильники, СВЧ, духовые шкафы и варочные поверхности, а также блендеры, миксеры, кофеварки, тостеры, утюги, грили и многое другое – всего порядка 70 наименований качественной и надежной техники. Первая партия товаров Hyundai уже поступила на склад MERLION и доступна для заказа.



Hyundai Corporation была основана в 1976 году как торговый дом по экспорту и импорту Hyundai Group. Со временем компания выросла в одну из крупнейших торговых компаний Кореи. На сегодняшний день, Hyundai Corporation имеет более 40 крупных международных представительств. Успех корпорации обусловлен ее богатым опытом, накопленными знаниями и проводимыми исследованиями, проверенными методами торговли и отличными финансовыми возможностями, которыми обладает компания Hyundai Corporation.



Расширение товарных групп Hyundai для MERLION – значительный шаг на пути к дальнейшему развитию уже успешного и перспективного направления, он позволит существенно расширить ассортимент качественной продукцией в категории «Бытовая техника». «Hyundai давно зарекомендовал себя как надежный корейский бренд и пользуется большой популярностью во всем мире. Широкий ассортимент продукции Hyundai способен удовлетворить почти все потребности в бытовой технике, при этом каждый продукт сочетает в себе высокое качество, современные технологии и эргономичный дизайн. Hyundai - это техника, какой она и должна быть в 21 веке», - отметил директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION Константин Десслер.



В свою очередь, в Hyundai уверены, что ситуация с пандемией короновируса не повлияет негативно на производственные процессы и бизнес корпорации: «Наша компания остается сильной перед лицом этого кризиса. Мы строго следуем правительственным предписаниям против COVID-19, чтобы остановить распространение вируса в нашей стране. Я могу с уверенностью заявить, что эта непредвиденная ситуация не вызвала у нас каких-либо затруднений. Наши новые гибкие планы работы гарантируют, что мы готовы реагировать на любую ситуацию круглосуточно. Мы готовы к дальнейшему долгосрочному сотрудничеству и еще раз заверяем, что никаких неудач для нашего бизнеса не будет», - сообщил вице-президент Hyundai Corporation Holdings Kim Sung Soo.